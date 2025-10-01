Την πλάτη γυρίζουν οι πολίτες στην κυβέρνηση – Επικοινωνιακή αντεπίθεση υπόσχεται το Μέγαρο Μαξίμου

Κάθε μέρα που περνάει η κυβέρνηση βρίσκεται όλο και σε πιο δύσκολη θέση αφού παρά τα όσα πίστευαν τα κυβερνητικά στελέχη, η ΔΕΘ όχι μόνο δεν έδωσε ανάσα ζωής στο κυβερνών κόμμα αλλά απέδειξε ότι δεν αρκούν μερικές μόνο φοροελαφρύνσεις για να αντιστραφεί το κλίμα στην κοινωνία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μιλώντας χθες ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο, εμφανίστηκε να καταφεύγει σε μία ρητορική που δείχνει περισσότερο άμυνα παρά αυτοπεποίθηση.

Και αυτό, γιατί σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, η εικόνα της κυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις είναι ιδιαίτερα κακή αφού εκτός από την ακρίβεια και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην επικαιρότητα έχει επανέλθει το θέμα των Τεμπών. Παράλληλα, το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ με τα γνωστά αποτελέσματα, έχουν δημιουργήσει στην κοινωνία την εικόνα ότι τίποτα δεν πάει καλά στην χώρα.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, ότι μιλώντας χθες στο υπουργικό συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς το εσωτερικό τονίζοντας ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να δώσει «μάχη για την αλήθεια» κόντρα στα fake news, στην ψευδολογία της αντιπολίτευσης και την τοξικότητα, όπως είπε.

Μάλιστα, κατά τον κ. Μητσοτάκη, η μάχη αυτή αγγίζει από τα Τέμπη και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Μάλιστα, στο τέλος της συζήτησης ζήτησε από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να υπερασπίζονται όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση και, κυρίως, η χώρα.

Γαλάζια στελέχη επισημαίνουν πάντως, ότι αυτό που κάνει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα αρνητικοί σε όλες τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης είναι το θέμα της ακρίβειας και το γεγονός ότι εδώ και δυόμιση χρόνια το Μέγαρο Μαξίμου δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Οι ίδιοι άνθρωποι επιμένουν ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει επικοινωνιακή αντεπίθεση προσδοκώντας παράλληλα ότι τα φορολογικά μέτρα που εξήγγειλε στην ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα φανούν στις τσέπες των πολιτών το επόμενο διάστημα.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι που εδώ και δύο εβδομάδες κάνει απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του γιου του προκειμένου να μάθει τα αίτια του θανάτου του, έχουν φέρει και πάλι το θέμα των Τεμπών στην επικαιρότητα με τους πολίτες να δυσανασχετούν από την αντιμετώπιση που του έχει επιφυλάξει το κράτος.

Φυσικά, τα όσα έχουν συμβεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την εμπλοκή και κυβερνητικών στελεχών, δεν αφήνουν το σκάνδαλο να ξεφουσκώσει.

Αυτό όμως που φαίνεται να έχει επηρεάσει ιδιαίτερα την κοινή γνώμη, είναι τα όσα συνέβησαν με τον Ταγιπ Ερντογάν, τη στιγμή που ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα. Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις δείχνουν μάλιστα, ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα καταγράφεται έντονα η δυσφορία των πολιτών για τα εθνικά θέματα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πάντα πρόθυμος Αδωνις Γεωργιάδης άσκησε κριτική κατά των ΜΜΕ και όσων μιλούν για «φιάσκο του ταξιδιού στις ΗΠΑ». Συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι «το ταξίδι στις ΗΠΑ ήταν ένα φιάσκο τεραστίων διαστάσεων, μόνον που δεν ήταν το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά του Ερντογάν». Και εξήγησε: «Ο κ. Ερντογάν πήγε στις ΗΠΑ και ζητούσε, τα αναβαθμισμένα F-16 viper, τα νέα F-35 και υποστήριξη στην σύγκρουσή του με το Ισραήλ το οποίο κατηγορεί για γενοκτονία. Γύρισε στην Τουρκία, αφού άκουσε διθυράμβους από τον Πρόεδρο Τραμπ πράγματι και δεν είχε να παρουσιάσει απολύτως τίποτε σε κανένα από τα θέματα που διεκδικούσε. Και δεν έφτανε μόνον αυτό αλλά αντιθέτως υποχρεώθηκε να συμφωνήσει στο Σχέδιο του Προέδρου Τραμπ (εξαιρετικό ομολογώ σχέδιο που μακάρι να πετύχει), το οποίο όμως είναι το ακριβώς αντίθετο από όσα υποστήριζε για την Γάζα ο ίδιος. Βγάζει την Χαμάς τελείως εκτός παιχνιδιού ή εάν δεν υποχωρήσει η Χαμάς την οδηγεί στο έλεος του Ισραήλ, πλέον και με τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας».

Διαβάστε επίσης:

«Πράσινο φως» για 20.000 προσλήψεις το 2026 και μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο – Πώς κατανέμονται

Εξεταστική-ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο Σημανδράκος επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στο έργο του» λένε πηγές της ΝΔ

Εξώδικο κατέθεσε ο Λευτέρης Αυγενάκης στον Στέφανο Κασσελάκη