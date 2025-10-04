Αγγελική Νικολούλη: Γιόρτασε 30 χρόνια «Φως στο Τούνελ» – Ο χορός, η τούρτα και οι ευχές (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η αγαπημένη παρουσιάστρια έσβησε την τούρτα για τα 30α γενέθλια της εκπομπής της, «Φως στο Τούνελ», έχοντας δίπλα της τους συνεργάτες και φίλους της στο MEGA.
Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με την Αγγελική Νικολούλη να χορεύει ασταμάτητα και να ευχαριστεί όλους όσοι την στηρίζουν τόσα χρόνια. Όπως είπε η ίδια, ένιωθε ευγνωμοσύνη και χαρά που η εκπομπή της συνεχίζει να έχει τόση απήχηση στο κοινό.
Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η Φαίη Σκορδά, η οποία έδωσε τις ευχές της για ακόμη περισσότερες επιτυχίες και αποκαλύψεις.
Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει σύντομα με νέα επεισόδια και πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου.
