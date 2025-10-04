search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 19:27
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 10:15

Αγγελική Νικολούλη: Γιόρτασε 30 χρόνια «Φως στο Τούνελ» – Ο χορός, η τούρτα και οι ευχές (Video)

04.10.2025 10:15
NIKOLOULH2
NDP

Η αγαπημένη παρουσιάστρια έσβησε την τούρτα για τα 30α γενέθλια της εκπομπής της, «Φως στο Τούνελ», έχοντας δίπλα της τους συνεργάτες και φίλους της στο MEGA.

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με την Αγγελική Νικολούλη να χορεύει ασταμάτητα και να ευχαριστεί όλους όσοι την στηρίζουν τόσα χρόνια. Όπως είπε η ίδια, ένιωθε ευγνωμοσύνη και χαρά που η εκπομπή της συνεχίζει να έχει τόση απήχηση στο κοινό.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η Φαίη Σκορδά, η οποία έδωσε τις ευχές της για ακόμη περισσότερες επιτυχίες και αποκαλύψεις.

Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει σύντομα με νέα επεισόδια και πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Θανάσης Λάλας: «Η Κοβέσι σχεδόν τους έφτυσε στη μούρη» (Video)

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου – Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Δεν θα ανεχτώ καμία καθυστέρηση, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά»

famellos_2509_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηνύματα Φάμελλου στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη η συζήτηση για κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, αλλά και για αποστάτες»

kanarioi11
ΚΟΣΜΟΣ

Κανάριοι Νήσοι: 23χρονος παρασύρθηκε στη θάλασσα και βρέθηκε ζωντανός μετά από τρεις μέρες (Videο)

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Άγρια επίθεση σε 41χρονο – Άγνωστοι τον χτύπησαν με σφυριά σε όλο το σώμα του

georgiadis_konstantopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χθες ήταν κλειστά όλα τα δικαστήρια»: Η απάντηση της Κωνσταντοπούλου στην επίθεση Γεωργιάδη για Ρούτσι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 19:26
trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Δεν θα ανεχτώ καμία καθυστέρηση, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά»

famellos_2509_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηνύματα Φάμελλου στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη η συζήτηση για κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, αλλά και για αποστάτες»

kanarioi11
ΚΟΣΜΟΣ

Κανάριοι Νήσοι: 23χρονος παρασύρθηκε στη θάλασσα και βρέθηκε ζωντανός μετά από τρεις μέρες (Videο)

1 / 3