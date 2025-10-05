search
05.10.2025 17:47

«Φέρει ευθύνη η Βανδή για τον Μπισμπίκη; – Σε ποια δεκαετία ζείτε;»: Βγήκε από τα ρούχα της η Αφροδίτη Γραμμέλη

05.10.2025 17:47
bisbikis-new

Νέα αντιπαράθεση προκάλεσε το ζήτημα γύρω από τον χορό του Βασίλη Μπισμπίκη με τη Δανάη Παππά, λίγο πριν το τροχαίο στη Φιλοθέη.

«Εγώ, πάντως, επειδή η κουβέντα της Ανθής Βούλγαρη έκανε τον γύρο του διαδικτύου και πολύς κόσμος τοποθετήθηκε, είτε από τη μία είτε την άλλη πλευρά, ενδεχομένως να έκανε αυτό το σχόλιο, γιατί έδειχνε μία εύθυμη κατάσταση που είχε εκείνη την ώρα», σχολίασε ο Νίκος Μισίρης στο πάνελ της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

Τότε η Αφροδίτη Γραμμέλη αντέδρασε έντονα λέγοντας: «Ποια ευθυμία; Τι λες τώρα, βρε Νίκο; Δεν με ενδιαφέρει με ποιον ήταν εκείνη την ώρα ο Βασίλης Μπισμπίκης. Δική του είναι η ζωή, ό,τι θέλει κάνει. Γιατί να το σχολιάσω εγώ δημοσιογραφικά αυτό;».

»Εμένα με ενδιαφέρει ότι ο Βασίλης πριν το περιστατικό γλεντούσε, έφυγε από εκεί και μετά πήρε σβάρνα τα αυτοκίνητα και άργησε να αναλάβει την ευθύνη. Αυτά με αφορούν. Κακώς εμπλέκεται η Δέσποινα Βανδή σε αυτό, δεν έχει καμία σχέση. Η ευθύνη είναι του Βασίλη, ο Βασίλης ήταν οδηγός, το αυτοκίνητο ήταν του Βασίλη και ο ίδιος διαχειρίζεται το δικό του θέμα», συνέχισε.

«Η γυναίκα του Καίσαρα, λένε, δεν πρέπει μόνο να είναι αθώα αλλά και να δείχνει αθώα. Όταν είσαι με ένα δημόσιο πρόσωπο, η δημόσια εικόνα σου πρέπει να είναι ανάλογη. Πρέπει να σέβεται την σύντροφο του», ανταπάντησε ο Νίκος Μισίρης.

«Τι λες μωρέ Νίκο κι εσύ τώρα; Φέρει ευθύνη η Δέσποινα για το ότι οδηγούσε ο Βασίλης; Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε; Σε ποια δεκαετία ζείτε; Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι 18 χρονών; Έλα Παναγία μου! Θα καταδικάσουμε τη Βανδή, επειδή ο Μπισμπίκης χτύπησε τρία αυτοκίνητα λες και πήγε επί τούτου να το κάνει; Από πού κι ως πού; Τι σχέση έχει αυτό; Θα τρελαθώ σήμερα», συνέχισε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Εγώ σε προσωπικό επίπεδο δεν θα ήθελα η σύντροφός μου να χορεύει σε ένα γλέντι τόσο στενά με κάποιον άλλο», είπε ο Μισίρης, με τη συνάδελφό του να απαντά: «Αυτό που ακούω τώρα με βγάζει πραγματικά από τα ρούχα μου».

1 / 3