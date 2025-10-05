Robbie Williams: Η «συγγνώμη» για την ακύρωση της συναυλίας του από τις τουρκικές Αρχές

Ανάρτηση σχετικά με την ακύρωση της συναυλίας του στην Κωνσταντινούπολη έκανε ο Robbie Williams, ο οποίος απολογείται κάνοντας λόγο για ζητήματα δημόσιας ασφάλειας.

Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι ήταν «όνειρό» του να τραγουδήσει στην Atakoy Marina την Τρίτη, αλλά η απόφαση των αρχών της πόλης να ακυρώσουν τη συναυλία «ήταν πέρα από τον έλεγχό μας».

Η παγκόσμια περιοδεία του Robbie Williams ξεκίνησε τον Μάιο και περιέλαβε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, το Ελσίνκι και η Αθήνα.

Ο 51χρονος τραγουδιστής ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, που απευθύνεται σε 3,7 εκατομμύρια οπαδούς του: «Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να κάνω είναι να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαυμαστών μου – η ασφάλεια και η προστασία τους αποτελούν προτεραιότητα.

Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι που θα παίζαμε για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη και επιλέξαμε την πόλη ως την τελευταία στάση της περιοδείας.

Ήταν όνειρό μου να ολοκληρώσω αυτή την επική σειρά συναυλιών μπροστά στους Τούρκους θαυμαστές μου, δεδομένης της στενής σχέσης που έχει η οικογένειά μου με αυτή την υπέροχη χώρα.

Ζητώ συγγνώμη από όλους τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης που ήθελαν να ενωθούν με τα 1,2 εκατομμύρια άτομα που ήταν μαζί μας σε αυτή την περιοδεία φέτος. Ανυπομονούσαμε πολύ για αυτή τη συναυλία, αλλά η απόφαση να την ακυρώσουμε ήταν πέρα από τον έλεγχό μας».

Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Atlantis Yapim, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διοργάνωσης μουσικών εκδηλώσεων στην Τουρκία, ανακοίνωσε χθες με μήνυμά της στα social media πως η συναυλία του διάσημου ποπ σταρ ακυρώνεται κατόπιν σχετικής απόφασης του Γραφείου του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

«Η προγραμματισμένη για τις 7 Οκτωβρίου συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμ ακυρώθηκε σύμφωνα με την απόφαση του Γραφείου του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Οι επιστροφές χρημάτων για τα εισιτήρια θα διεκπεραιώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω της πλατφόρμας από την οποία αγοράστηκε το εισιτήριο.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.»

Στα τουρκικά κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν αναφορές που συνδέουν την ακύρωση του πολυαναμενόμενου event με την σκληρή κριτική που δέχεται ο ίδιος το τελευταίο χρονικό διάστημα για την εβραϊκή καταγωγή της οικογένειας της συντρόφου του, Άιντα Φιλντ.

Πολλοί τον κατηγορούν και ως «σιωνιστή», μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του, κατά τις οποίες παραδέχτηκε ότι μεγαλώνει τα παιδιά του «ως Εβραίους».

«Είμαι ευγνώμων για τον εβραϊκό λαό. Η γυναίκα μου είναι Εβραία, άρα και τα παιδιά μου είναι Εβραίοι. Μου αρέσει να διατηρώ μερικές από τις παραδόσεις στην οικογένεια από σεβασμό προς εσάς και την ιστορία τους», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά το 2023 κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Τελ Αβίβ.

Άλλα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η συναυλία ματαιώθηκε υπό τον φόβο τρομοκρατικής ενέργειας, ωστόσο τίποτα από τα παραπάνω δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής, ενώ από την πλευρά των διοργανωτών δεν έχει υπάρξει κάποια περαιτέρω διευκρίνιση.

