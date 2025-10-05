search
05.10.2025 19:19

Τα …. γαλλικά του Τσίπρα

05.10.2025 19:19
tsipras-foitites-trapezi

Την έξοδο για μπύρα που είχε μαζί με ομάδα ελλήνων φοιτητών της Σορβόννης που παρακολούθησαν την ομιλία του την Παρασκευή, έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, μεταφέροντας την «αγωνία τους για το αύριο της πατρίδας μας» όπως φάνηκε μέσα από τις ερωτήσεις τους για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα.

Όπως λέει μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός, δεν ήταν εκείνος που τους έλυσε τις απορίες, αλλά μάλλον το αντίστροφο: «Τελικά, μάλλον εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα από αυτή τη συνάντηση». Και κλείνει την ανάρτησή του με την υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούν σύντομα, στα γαλλικά:  «À bientôt, les enfants!».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Μετά την ομιλία μου και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των φοιτητών της Σορβόνης, μια ομάδα ελλήνων που σπουδάζουν σε διάφορες σχολές του πιο ιστορικού Πανεπιστημίου της Γαλλίας, είχε κι άλλα πολλά να με ρωτήσει. Τους ζήτησα απλά λίγο χρόνο να γυρίσω στο ξενοδοχείο να αλλάξω και να πάμε να πιούμε μαζί μια μπύρα. Για να τους απαντήσω σε κάθε τους ερώτηση, κυρίως όμως για τους ακούσω.

Το ενδιαφέρον τους για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα ήταν ζωηρό. Για την πολιτική ζωή, την οικονομία, τη διαφθορά και την αναξιοκρατία, για την συνολική προοπτική της χώρας. Με καθαρή ματιά και γνήσια αγωνία για το αύριο της πατρίδας μας, που είναι το δικό τους αύριο. Τελικά, μάλλον εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα από αυτή τη συνάντηση. À bientôt, les enfants!

1 / 3