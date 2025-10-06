Μαρινάκης για Τσίπρα: «Τελευταία φορά που μίλησε για λιμάνια ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο»

Ο Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και το έκανε με αιχμηρό τρόπο.

Με ιδιαίτερο αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την παραίτηση Τσίπρα με τον ίδιο να λέει μεταξύ άλλων «τελευταία φορά που μίλησε για λιμάνια και φουρτούνες ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο να σωθούμε».

Ο Παύλος Μαρινάκης, υπενθύμισε μια δήλωση του πρώην πρωθυπουργού πριν από 10 χρόνια όταν πάλι χρησιμοποίησε παρόμοια φρασεολογία. Αργότερα, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ήρθαν τα capital controls, και χρεώθηκε η χώρα μας αχρείαστα δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η παραίτηση Τσίπρα δεν έκανε καμία διαφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο γιατί 2 χρόνια βουλευτής Περαιά δεν έκανε καμία ομιλία, παρέμβαση ή ερώτηση».

Ωστόσο, όπως είπε η εξέλιξη αυτή αφορά έναν άλλον πολιτικό χώρο που δεν τους αφορά και δεν επηρεάζουν, αλλά όπως είπε παρακολουθούν τις εξελίξεις.

