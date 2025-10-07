Έλαμψαν οι celebrities στο σόου της Chanel στο Παρίσι: Από τη Νικόλ Κίντμαν έως τον Πέδρο Πασκάλ και τους… Μπέζος (Photos)

Άστραψαν τα φλας στο φαντασμαγορικό σόου του οίκου Chanel στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, όπου ο ταλαντούχος σχεδιαστής Matthieu Blazy παρουσίασε τις δημιουργίες του.

Το παρών έδωσαν πολλοί διάσημοι, ηθοποιοί, μοντέλα και άνθρωποι της τέχνης και των διεθνών ΜΜΕ που εντυπωσίασαν με την εμφάνισή τους.

Απτόητη από τον χωρισμό της με τον Κιθ Έρμπαν η Νικόλ Κίντμαν έδειχνε ανεπιτήδευτα κομψή φορώντας ένα διακριτικό λευκό πουκάμισο και τζιν όσο πόζαρε δίπλα στις κόρες της.

Η 17χρονη Σάντεϊ επέλεξε επίσης τζιν κάτω από ένα κομψό κόκκινο αμάνικο πουλόβερ, ενώ η 14χρονη Φέιθ φορούσε ένα ανοιχτό τζιν μπουφάν πάνω από ένα κομψό μαύρο μίνι φόρεμα το οποίο συνδύασε με μαύρες μπαλαρίνες.

H ηθοποιός της Barbie Μάργκοt Ρόμπι βρισκόταν στην πρώτη σειρά του σόου φορώντας μια ασορτί φόρμα σε στιλ navy blue, ενώ το τοπ της ήταν ένα μπικίνι.

H Πενέλοπε Κρουζ επέλεξε για την περίσταση ένα μαύρο δερμάτινο τζάκετ το οποίο συνδύασε με ένα μπεζ παντελόνι.

Από το σόου του οίκου Chanel δεν έλειπε το ζευγάρι Τζεφ Μπέζος – Λόρεν Σάντσεζ. Η Λόρεν φόρεσε ένα λευκό-μαύρο φόρεμα με μία χαρακτηριστική καρφίτσα στο ντεκολτέ και έναν σκούρο μπλε κορσέ. Το φόρεμά της είχε επίσης ένα σκίσιμο μέχρι τους γοφούς και το συνδύασε με σατέν γόβες και μια χάντρινη τσάντα ώμου, ενώ ο σύζυγός της επέλεξε ένα ολόμαυρο σύνολο, φορώντας ένα σακάκι και παντελόνι με ένα εφαρμοστό πουλόβερ.

Η Λίλι Ρόουζ Ντεπ, κόρη του ηθοποιού Τζόνι Ντεπ, ήταν επίσης παρούσα, ντυμένη με ένα μπλε σκούρο παλτό το οποίο είχε κουμπώσει μέχρι πάνω και με ένα χαρακτηριστικό διχτυωτό καλσόν.

Τα βλέμματα τράβηξε και ο Πέδρο Πασκάλ που φόρεσε ένα μαύρο υφασμάτινο παντελόνι με ένα σκούρο μπλε πουλόβερ, κρατούσε τσάντα χειρός και φορούσε γυαλιά ηλίου, αλλά ξεχώρισε και το δαχτυλίδι με το πράσινο σμαράγδι.

Το ανεπιτήδευτο λουκ της Κένταλ Τζένερ.

