07.10.2025 09:33

Γλυφάδα: Παλιό «γνώριμο» συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ.

07.10.2025 09:33
astynomikos_new_123

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο «Φλιτ», παλιός γνώριμος των αρχών και πρώην μέλος εγκληματικής οργάνωσης και σπείρας που το όνομά του έχει εμπλακεί σε διάφορες υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπών και εκβιασμών.

Ο 57χρονος συνελήφθη στη Γλυφάδα έχοντας στην κατοχή του ναρκωτικά και όπλο, τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, όταν στελέχη της Δίωξης Εκβιαστών τον σταμάτησαν για έλεγχο σε κατάστημα στην περιοχή. Ο «Φλιτ» ήταν γνωστός στις αρχές καθώς πέρα από τη συμμετοχή του σε εγκληματικές οργανώσεις, είχε εμπλακεί και με ομάδες μπράβων του 55χρονου μέλους της ελληνικής μαφίας που δολοφονήθηκε στο Χαλάνδρι τον περασμένο Απρίλιο.

Aυτό το διάστημα κυκλοφορούσε ελεύθερος αλλά με περιοριστικούς όρους λόγω εμπλοκής του σε σοβαρό επεισόδιο στο Γκάζι τον Σεπτέμβριο του 2023. Σε αυτό το επεισόδιο φαίνεται πως 7-8 άνδρες είχαν ξυλοκοπήσει παρέα νεαρών που διασκέδαζε. Μεταξύ των τραυματιών ήταν και ένας αστυνομικός. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε απασχολήσει τις αρχές για τα εξής αδικήματα:

  • 1992: Εκβίαση, Εγκληματική Οργάνωση και Επικίνδυνη Σωματική Βλάβη.
  • 2001: Κατασκευή και Κατοχή Εκρηκτικών Υλών, Σύσταση και Συμμορία, Κλοπή και Περί Όπλων.
  • 2024: Επικίνδυνη και Βαριά Σωματική Βλάβη, Περί Ναρκωτικών, Περί Όπλων

1 / 3