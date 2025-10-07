Η μάχη του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα και το προσκλητήριο Ανδρουλάκη για να τον φρενάρει

Για το ΠΑΣΟΚ το περιβάλλον μετά την πρώτη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα που δρομολογεί την ίδρυση του πολιτικού του φορέα, μοιάζει με αχαρτογράφητο τοπίο.

Σε αυτή την φάση παρουσιάζεται ως πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ που θα διασπασεί ξανά από την Χαριλάου Τρικούπη, γνωρίζουν ωστόσο ότι η τράπουλα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς ανακατεύεται με τα νέα δεδομένα και τον νέο παίχτη στο γήπεδο.

Τα καμπανάκια του Παύλου Γερουλάνου που έβαζαν την παράμετρο Τσίπρα στη συζήτηση για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ που όπως ανέφερε πρέπει να ανέβουν πριν πάρει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, τώρα ηχούν σε ακόμα περισσότερα στελέχη του κόμματος που ανησυχούν για το αν το μομέντουμ για το ΠΑΣΟΚ έχει χαθεί.

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να χτυπήσει θυμίζοντας τα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο 2015-2019 όταν ήταν Πρωθυπουργός, «μαύρες σελίδες» όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ με κλειστές τράπεζες και ανοιχτές παρεμβάσεις στους θεσμούς.

Παράλληλα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει εδώ και καιρό να προχωρήσει στη διεύρυνση με πρόσωπα που δεν θα ακολουθήσουν το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Το προσκλητήριο για συνεργασίες κοινοβουλευτικές σε πρώτη φάση θα αφορά και στελέχη της Νέας Αριστεράς.

Οι πρωτοβουλίες αυτές και το προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη θα έχουν στόχο να δείξουν ότι ο φορέας που κινείται ως παράταξη στον χώρο είναι το ΠΑΣΟΚ και όχι το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, που περιγράφεται ως μια ακόμα διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Στο σημείο αυτό θα υπενθυμίζεται από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι όταν ο Αλέξης Τσίπρας κλήθηκε να επιλέξει συμμάχους, συγκυβέρνησε με τους Ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμμένου και όχι με την κεντροαριστερά. Το βέβαιο είναι ότι τόσο ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και όλα τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκαθαρίσουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Η δήλωση του Χάρη Δούκα ότι δεν πρόκειται να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα γιατί ανήκει μόνο στο ΠΑΣΟΚ είναι χαρακτηριστική.

Με αυτά τα δεδομένα η μάχη θα είναι καθαρή για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟΚ να στρέφει τα πυρά του στον πρώην Πρωθυπουργό και να κλείνει τους διαύλους για να διατηρήσει το στάτους του. Στο τέλος της ημέρας ο τίτλος που θέλουν να κλειδώσουν στην Χαριλάου Τρικούπη είναι αυτός της παράταξης με ιστορία, στελέχη και οργανώσεις που θα είναι ο κορμός του προοδευτικού χώρου απέναντι στους σχεδιασμούς του Αλέξη Τσίπρα. Αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να βρει κοινό βηματισμό με τα μεγαλύτερα τμήματα του προοδευτικού χώρου, θεωρείται πιθανό ο Αλέξης Τσίπρας να σκεφτεί ξανά την δημιουργία κόμματος.

