Κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική – Σε ποιους δρόμους υπάρχει έντονη συμφόρηση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με πολλά προβλήματα γίνεται σήμερα (7/10) το πρωί η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής καθώς αρκετοί κεντρικοί δρόμοι είναι στο «κόκκινο».
Πολλά προβλήματα υπάρχουν:
Δείτε live τη κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ
Διαβάστε επίσης:
Γλυφάδα: Παλιό «γνώριμο» συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ.
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Μπροστά στο φονικό ο ανιψιός του επιχειρηματία – Άφαντος ο δράστης, πώς διέφυγε
Χειροπέδες σε άνδρα για κατοχή όπλων και ναρκωτικών σε νυχτερινό κέντρο της Αττικής
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.