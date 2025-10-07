search
Κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική – Σε ποιους δρόμους υπάρχει έντονη συμφόρηση

07.10.2025 10:01
kifisos_kinisi

Με πολλά προβλήματα γίνεται σήμερα (7/10) το πρωί η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής καθώς αρκετοί κεντρικοί δρόμοι είναι στο «κόκκινο».

Πολλά προβλήματα υπάρχουν:

  • Στην Αθηνών- Κορίνθου από το Χαϊδάρι ως και τον Σκαραμαγκά
  • Στην Αττική οδό από τα Ανω Λιόσια ως και το Μαρούσι
  • Στην Αττική οδό από τον Γέρακα ως το Μαρούσι
  • Στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το Αιγάλεω ως την Κηφισιά
  • Στο λιμάνι του Πειραιά
  • Στην Κατεχάκη στο ρεύμα για Αθήνα λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στο ύψος της Λ. Μεσογείων
  • Σχεδόν σε όλη την Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ως το Ζηρίνειο
  • Στην Βασ. Κωνσταντίνου
  • Στην Ποσειδώνος από το Καλαμάκι ως τη Γλυφάδα
  • Στη Λ. Βουλιαγμένης από το Ελληνικό ως τη Γλυφάδα

Δείτε live τη κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ

