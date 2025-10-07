Κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική – Σε ποιους δρόμους υπάρχει έντονη συμφόρηση

Με πολλά προβλήματα γίνεται σήμερα (7/10) το πρωί η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής καθώς αρκετοί κεντρικοί δρόμοι είναι στο «κόκκινο».

Πολλά προβλήματα υπάρχουν:

Στην Αθηνών- Κορίνθου από το Χαϊδάρι ως και τον Σκαραμαγκά

Στην Αττική οδό από τα Ανω Λιόσια ως και το Μαρούσι

Στην Αττική οδό από τον Γέρακα ως το Μαρούσι

Στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το Αιγάλεω ως την Κηφισιά

Στο λιμάνι του Πειραιά

Στην Κατεχάκη στο ρεύμα για Αθήνα λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στο ύψος της Λ. Μεσογείων

Σχεδόν σε όλη την Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ως το Ζηρίνειο

Στην Βασ. Κωνσταντίνου

Στην Ποσειδώνος από το Καλαμάκι ως τη Γλυφάδα

Στη Λ. Βουλιαγμένης από το Ελληνικό ως τη Γλυφάδα

