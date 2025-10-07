search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025
07.10.2025 14:50

Οργή κατά Νετανιάχου: Μπέρδεψε τον αριθμό των ομήρων

07.10.2025 14:50
Netanyahu

Άμα δε σε θέλει…

Την αισιοδοξία του για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, αλλά και κομπασμούς για τις επιτυχίες του Ισραήλ στα πολεμικά μέτωπα, θέλησε να εκφράσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, μιλώντας στο podcast του συντηρητικού Αμερικανού σχολιαστή Μπεν Σαπίρο, αλλά τα έκανε… θάλασσα.

Αρχικά είπε ότι οι όμηροι που βρίσκονται ακόμα στα χέρια της Χαμάς είναι 40 και μετά τους ανέβασε στους 46. Ωστόσο, στην πραγματικότητα είναι 48, εκ των οποίων εικάζεται ότι ζωντανοί είναι πλέον μόνο οι 20. Μάλιστα, η ανεύρεση των πτωμάτων των νεκρών ομήρων ίσως καθυστερήσει την παράδοσή τους εντός 72 ωρών, όπωβς προβλέπει το σχέδιο Τραμπ.

Εν πάση περιπτώσει, το λάθος του Νετανιάχου εξαγρίωσε ακόμα περισσότερο τους συγγενείς των ομήρων και τους υποστηρικτές τους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Ισραήλινός πρωθυπουργός ενδιαφέρεται περισσότερο για το πολιτικό του μέλλον και λιγότερο για τη διάσωση των ανθρώπων τους.

