Ακρίτα: «Η παραίτηση Τσίπρα είναι εν δυνάμει διάσπαση» – «Θα μείνω στον ΣΥΡΙΖΑ»

«H παραίτηση Τσίπρα είναι εν δυνάμει διάσπαση» δήλωσε η Έλενα Ακρίτα μιλώντας στην εκπομπή πίσω από τις Γραμμές (Action24) ξεκαθαρίζοντας ότι η ίδια είναι στρατιώτης του κόμματος και θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτό το κόμμα με τίμησε», είπε, προσθέτοντας «ο Τσίπρας με κάλεσε αλλά δεν είμαι προσωπολάτρης, δεν θεωρώ ότι μπήκα σε μια αίρεση, μπήκα σε ένα συντεταγμένο κόμμα, δεν πρόκειται να φύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξενοκοιτάω, είμαι πολύ πιστή».

«Θα μείνω στο κόμμα που ανήκω», συνέχισε, «γιατί έχουμε αρχηγό τον Σωκράτη Φάμελλο που τον σέβομαι, τον εκτιμώ και θέλω να συνεχίσω την πορεία μαζί του».

Ερωτηθείσα αν παρ’ όλα αυτά υπάρχει «πολιτικός έρωτας» με τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε πως προέρχεται από πολιτική οικογένεια «έχεις δει το πίσω από τις γραμμές των μεγάλων πολιτικών οπότε δεν ιδρώνει το αυτάκι σου». «Αν με ρωτάτε αν θα έφευγα για να πάω σε ένα κόμμα Τσίπρα, σας λέω κατηγορηματικά όχι» ξεκαθάρισε.

