search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 02:30
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 23:19

Ακρίτα: «Η παραίτηση Τσίπρα είναι εν δυνάμει διάσπαση» – «Θα μείνω στον ΣΥΡΙΖΑ»

08.10.2025 23:19
akrita new

«H παραίτηση Τσίπρα είναι εν δυνάμει διάσπαση» δήλωσε η Έλενα Ακρίτα μιλώντας στην εκπομπή πίσω από τις Γραμμές (Action24) ξεκαθαρίζοντας ότι η ίδια είναι στρατιώτης του κόμματος και θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτό το κόμμα με τίμησε», είπε, προσθέτοντας «ο Τσίπρας με κάλεσε αλλά δεν είμαι προσωπολάτρης, δεν θεωρώ ότι μπήκα σε μια αίρεση, μπήκα σε ένα συντεταγμένο κόμμα, δεν πρόκειται να φύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξενοκοιτάω, είμαι πολύ πιστή».

«Θα μείνω στο κόμμα που ανήκω», συνέχισε, «γιατί έχουμε αρχηγό τον Σωκράτη Φάμελλο που τον σέβομαι, τον εκτιμώ και θέλω να συνεχίσω την πορεία μαζί του».

Ερωτηθείσα αν παρ’ όλα αυτά υπάρχει «πολιτικός έρωτας» με τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε πως προέρχεται από πολιτική οικογένεια «έχεις δει το πίσω από τις γραμμές των μεγάλων πολιτικών οπότε δεν ιδρώνει το αυτάκι σου». «Αν με ρωτάτε αν θα έφευγα για να πάω σε ένα κόμμα Τσίπρα, σας λέω κατηγορηματικά όχι» ξεκαθάρισε.

Διαβάστε επίσης:

Απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: «Kατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας η τουρκική εισβολή στην Κύπρο»

Σωκράτης Φάμελλος για Τσίπρα: «Δεν περισσεύει κανείς στις πρωτοβουλίες μας για συνεργασία»

Δημοσκόπηση Interview: Το 16% λέει «ναι» σε νέο κόμμα Τσίπρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πιθανόν να ανακοινώσει το τέλος του πολέμου στη Γάζα εάν επιτευχθεί συμφωνία – Το ραβασάκι Ρούμπιο στον Αμερικανό πρόεδρο

COLOSSEO
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό για το κοινό, μυστικό πέρασμα στο Κολοσσαίο γνωστό ως ο «διάδρομος του Κομμόδου» (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

gustavo_pedro
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν κολομβιανό, λέει ο πρόεδρος της χώρας Πέτρο

gaza paidia peina
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από δύο ΜΚΟ για τον υποσιτισμό στη Γάζα – Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε ένα μέρος του παλαιστινιακού θύλακα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

katerina-thanou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Θάνου: «Ο στίβος είναι άγριο άθλημα - Υπάρχουν θέματα που δεν βγαίνουν προς τα έξω, όλοι στέκονται στην επιτυχία» (Video)

PODCAST DIMITROPOULOU SITE 07.10
PODCASTS

Podcast - Ευγενία Δημητροπούλου: «Παραμένει ακόμα και σήμερα δύσκολο να υιοθετήσεις στην Ελλάδα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 01:29
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πιθανόν να ανακοινώσει το τέλος του πολέμου στη Γάζα εάν επιτευχθεί συμφωνία – Το ραβασάκι Ρούμπιο στον Αμερικανό πρόεδρο

COLOSSEO
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό για το κοινό, μυστικό πέρασμα στο Κολοσσαίο γνωστό ως ο «διάδρομος του Κομμόδου» (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

1 / 3