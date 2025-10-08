Το ΠΑΣΟΚ περνά στο «σκληρό ρόκ» απέναντι στον Τσίπρα – Δημοσκοπήσεις και μετακινήσεις στο επίκεντρο

«Από την πρώτη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυσή του ΣΥΡΙΖΑ με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του», αυτή ήταν η πρώτη απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη όταν ρωτήθηκε για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την βουλευτική του ιδιότητα, που δρομολογεί την ίδρυση του πολιτικού του φορέα.

Τοποθέτηση που δείχνει καθαρά αλλαγή πλεύσης από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που μέχρι να κάνει την κίνησή του ο Αλέξης Τσίπρας τον περιέγραφε ως πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, πλέον περνά στην επίθεση με αιχμές και πυρά. Αντίστοιχη μετά την τοποθέτηση Ανδρουλάκη ήταν η στάση όλων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που ανέβασαν τους τόνους.

«Φρένα» Ανδρουλάκη στην πορεία Τσίπρα μέσω διεύρυνσης

Η αλλαγή πλεύσης δεν θα περιοριστεί στη ρητορική, στην Χαριλάου Τρικούπη σχεδιάζουν ήδη τα πρώτα «φρένα» που θα βάλουν στην πορεία του Αλέξη Τσίπρα που διεκδικεί δυνάμεις από την κοινή δεξαμενή της κεντροαριστεράς. Μπαίνει μπροστά ένα σχέδιο διεύρυνσης του κόμματος με κινήσεις, στελέχη και πρόσωπα που θα παρουσιαστούν σε μεγάλο βαθμό στο συνέδριο του κόμματος με στόχο να δοθεί το μήνυμα ότι η ενότητα του χώρου βασίζεται στον κορμό του ΠΑΣΟΚ, αποδομώντας έτσι το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ως ενωτική πρωτοβουλία. Σε αυτή την λογική κινήθηκε ήδη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπογραμμίζοντας ότι ένα ατομικό αφήγημα για το παρελθόν δεν μπορεί να προσφέρει τις απαντήσεις του μέλλοντος και τονίζοντας ότι πρέπει η συζήτηση να γίνει με συλλογικούς όρους.

Στο επίκεντρο ο χρόνος του Τσίπρα στα ΜΜΕ, οι μετρήσεις και οι μετακινήσεις βουλευτών

Αυτή την ώρα τα φώτα στρέφονται στον χρόνο που παίρνει στα ΜΜΕ ο Αλέξης Τσίπρας, αν συνεχίσει να μονοπωλεί την πολιτική επικαιρότητα αρκετοί είναι πιθανό να θεωρήσουν ότι είχε βάση η τοποθέτηση Γερουλάνου που σημείωνε ότι με την έλευση του εγχειρήματος του πρώην Πρωθυπουργού, τα φώτα θα πέσουν πάνω του με συνέπεια να γίνει πιο δύσκολο για το ΠΑΣΟΚ να επικοινωνήσεις τις θέσεις του. Το επόμενο χρονικό διάστημα το ενδιαφέρον στη Χαριλάου Τρικούπη θα στραφεί στις δημοσκοπήσεις που θα περιλαμβάνουν πλέον καθαρά την δυναμική του εγχειρήματος Τσίπρα. Από αυτές άλλωστε θα κριθεί και η κινητικότητα αρκετών ανεξάρτητων και μη βουλευτών που καλοβλέπουν στο ΠΑΣΟΚ. Αν ο Τσίπρας δείξει δυναμική θα στραφούν στην πλευρά του, αν όχι η προοπτική ένταξης τους στο ΠΑΣΟΚ θα μείνει ανοιχτή.

Μετακινήσεις στελεχών και ποσοστών προς τα πάνω ή προς τα κάτω θα κρίνουν με λίγα λόγια το μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη- Τσίπρα που πλέον θα εξελιχθεί με τόνους σκληρού ροκ και όχι με ήπιες ανακοινώσεις.

