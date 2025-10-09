Πάνος Ρούτσι: Πώς και πότε θα γίνει η εκταφή της σορού του γιου του – Η συγκέντρωση νίκης και ο δρόμος που χάραξε

Όλο τον κόσμο που τον στήριξε ευχαρίστησε ο Πάνος Ρούτσι σε δήλωση που έκανε χθες, μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο κάλεσμα που είχε απευθύνει στον κόσμο, καθώς την Τρίτη ανακοίνωσε ότι σταματάει την απεργία πείνας μετά από 23 ημέρες. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στην εκταφή του γιου του, προκειμένου να υποβληθεί η σορός σε ταυτοποίηση DNA και τοξικολογικές εξετάσεις, η οποία, ωστόσο, πήρε αναβολή (ήταν προγραμματισμένη για σήμερα) από την αστυνομία προκειμένου να παραστεί τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, με τον ίδιο να στέλνει το μήνυμα ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για να πάρει απαντήσεις για την τραγωδία στα Τέμπη.

Ο Πάνος Ρούτσι με τη σειρά του, τόνισε ότι οι επιστήμονες που θα ορίσει θα είναι από το εξωτερικό, ενώ στο εξωτερικό θα σταλούν και τα δείγματα μετά την εκταφή.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από 23 μέρες απεργία πείνας, το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις ο οποίος ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, για εκταφή του γιου του προκειμένου να υποβληθεί η σορός σε ταυτοποίηση DNA και τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις έγινε δεκτό.

Νέο έγγραφο αναμένεται από την ΕΛΑΣ στο οποίο θα ζητείται από την οικογένεια ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και παράλληλα θα καλείται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο στη διαδικασία.

Με την προκαταρκτική η οποία διενεργείται από την αστυνομία, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπροσωπος της διευθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

«Η αυριανή διαδικασία εκταφής αναβλήθηκε. Έχουμε ορίσει δικούς μας συμβούλους, θα συνεννοηθούμε για το πότε θα έρθουν από το εξωτερικό και θα γνωστοποιηθεί νέα ημερομηνία. Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα στην Ελλάδα, θέλαμε να είναι από το εξωτερικό από την πρώτη στιγμή της διαδικασίας. Θέλουμε να είναι δικός μας γνώμονας, να γίνει όπως πρέπει και όπως ορίζει ο νόμος η διαδικασία», είπε ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στο Mega από το Σύνταγμα.

«Τα δείγματα θα σταλούν και αυτά στο εξωτερικό. Δεν γνωρίζω το πότε θα γίνει η διαδικασία, υποθέτω θα μάθουμε σε 2 μέρες. Χτες ήταν μία μεγάλη νίκη, κερδίσαμε μία μάχη αλλά έχουμε μεγάλο δρόμο. Δεν ξέρουμε τι θα σκεφτεί να μας κάνει η κυβέρνηση. Πάμε σιγά – σιγά γιατί πολλά έχουμε δει αυτά τα 2μιση χρόνια. Επί 23 μέρες βιώνω την κατάσταση αυτή μπροστά στην πόρτα τους. Δεν φανταζόμουν ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει συνείδηση και ανθρωπιά στο να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου, δηλαδή το αυτονόητο. Με το ζόρι δέχτηκαν τα αιτήματά μου μετά από τόσες μέρες», ανέφερε καταλήγοντας.

Πλήθος κόσμου στο πλευρό του

Χθες το απόγευμα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην Πλατεία Συντάγματος, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του Πάνου Ρούτσι.

«Πάνο, χάραξες τον δρόμο, με όπλο τους αγώνες να πάρουμε οξυγόνο», ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές.

Η διαδήλωση έγινε για να γιορτάσουν τη νίκη του Πάνου Ρούτσι, που μετά από 23 ήμερες απεργίας πείνας, έγινε δεκτό το αίτημα του να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του Ντένις.

Ο αγώνας συνεχίζεται

Ο Πάνος Ρούτσι φορώντας μία μαύρη μπλούζα με το πρόσωπο του αδικοχαμένου γιου του Ντένις και χαραγμένη την ημερομηνία της τραγωδίας των Τεμπών, έκανε λόγο για «μία ημέρα χαράς και νίκης», αλλά σημείωσε πως «μετά από μία μάχη υπάρχει κι ένας αγώνας που συνεχίζεται γι’ αυτό είναι κάτι που θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Δεν σταματάμε εδώ».

Παράλληλα ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για τη στήριξη. «Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μία οικογένεια που απέκτησα σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Συνεχίζουμε μέχρι τέλους», κατέληξε.

Η σύζυγός του Μιρέλα Ρούτσι έστειλε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που νύχτα-μέρα ήταν μαζί τους, δίνοντας τους κουράγιο αλλά και βοηθώντας τους. «Είστε όλοι εσείς απλοί άνθρωποι σαν και εμάς που δείξατε αλληλεγγύη, αγάπη. Και για μένα πάνω από όλα αυτή είναι μια νίκη αγάπης, μια νίκη που αφορά την κοινωνία μας και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενωμένοι» τόνισε.

«Σήμερα είμαστε εδώ, μπροστά από τη Βουλή, 24η μέρα, όμως σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Δεν θα έπρεπε να φτάσουμε σε όλες αυτές τις μέρες, έπρεπε η διαδικασία να γίνει πολύ νωρίτερα. Αλλά τουλάχιστον καταφέραμε και ενωθήκαμε και φτάσαμε τους ανθρώπους που είναι στην κυβέρνηση να φοβούνται την αγάπη μας, την συνεργασία μας την ένωσή μας. Καταφέραμε κάτι που πολλοί πίστευαν ότι δεν θα ήταν δυνατό» είπε ο αδελφός του Ντένις, Κρις Ρούτσι.

«Νίκησε το καλό»

Από την πλευρά της η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου επεσήμανε πως νίκησε το καλό. «Είναι μία ημέρα μεγάλης χαράς και ανακούφισης, είναι η μέρα που μπορούμε να πάρουμε μία μεγάλη ανάσα γιατί το καλό νίκησε το κακό, έχουμε περάσει μεγάλο διάστημα που το κακό επικρατούσε και αυτή νίκη του καλού είναι μια μεγάλη ανάσα δύναμης, που την αναπνέουμε βαθιά για να πάρουμε κουράγιο και να συνεχίσουμε έναν μεγάλο αγώνα που δίνουμε με τις οικογένειες, με τους ανθρώπους που έχασαν του δικούς τους ανθρώπους, όπως ο Πάνος, η Μιρέλα και ο Κρις έχασαν τον Ντένις τους. Έναν αγώνα που δίνουν οι άνθρωποι που επέζησαν και κινδύνευσε η ζωή τους».

