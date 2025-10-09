Podcast – Μαριάννα Κιμούλη: «Δεν με ενδιαφέρει το εφήμερο, γι΄αυτό δεν έχω καλλιτεχνική βουλιμία»

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης χρονιάς, το αριστούργημα του Ivan Vyrypaev “Απόρρητο”, σε σκηνοθεσία της Ταμίλλα Κουλίεβα έρχεται στο Θέατρο Διάνα από τις 20 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη με πρωταγωνιστές τους τρεις «επιστήμονες» της παράστασης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Χρήστο Στέργιογλου και Μαριάννα Κιμούλη.

Με αυτή την αφορμή η ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση του έργου, μεταφερόμαστε στο 2028 όπου το ΑΙ έχει αποκτήσει, πλέον, δική του βούληση και μπορεί να ζητάει από τους ανθρώπους να του απαντούν σε θεμελιώδη, υπαρξιακά και κοινωνικά ερωτήματα.

Οι τρεις επιστήμονες που παίρνουν μέρος στην έρευνα, η οποία διερευνά τα πιο φλέγοντα ερωτήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα, μέσα από τις απαντήσεις που καλούνται να δώσουν, σε μορφή ατομικών συνεντεύξεων, έρχονται αντιμέτωποι με συνεχείς εσωτερικές συγκρούσεις ανάμεσα σε όσα πιστεύουν και σε όσα αντέχουν να δηλώσουν.

Οι θεατές, σε ρόλο παντογνώστη αφηγητή μαθαίνουν τις αδήλωτες πτυχές της ζωής και της προσωπικότητάς τους και χωρίς να το επιδιώκουν, γίνονται οι εξομολογητές της πιο κρυφής αλήθειας τους.

Μίλησε ακόμη και για την αντιμετώπιση που είχε από τους συναδέλφους της παρά το βαρύ της όνομα, εξήγησε γιατί διάλεξε να σπουδάσει στην Αγγλία, αλλά και γιατί προτίμησε την υποκριτική.

