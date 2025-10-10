search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

10.10.2025 08:20

Επιδόματα μητρότητας: Σε ενιαία οικονομική βάση όλα τα ταμεία – Στις παροχές μπαίνουν οι αυτοαπασχολούμενες και ελεύθερες επαγγελματίες

epidoma paidiou new

Σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις περιλαμβάνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός φθινοπώρου σε ότι αφορά το επίδομα μητρότητας. Η πιο χαρακτηριστική παρέμβαση στην οποία προχωρά το υπουργειο Εργασιας είναι η αναγνώριση όλων των ημερών ασφάλισης που αντιστοιχούν στην περίοδο μητρότητας και λοχείας αλλά και την εναρμόνιση του επιδόματος σε όλα τα ταμεία.

Σημαντικο εδώ να αναφέρουμε είναι οτι μεταξύ των ταμείων καταγράφονται μεγαλες διάφορες γεγονος που το υπουργείο Εργασίας, μέσω του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών, θα επιδιώξει να επαναπροσδιορίσει τα ποσά. Συγκεκριμένα , προβλέπει την ενοποίηση όλων των ενσήμων που διαθέτουν οι μητέρες σε διαφορετικά ασφαλιστικά και τις ημέρες ασφάλισης τα οποία θα υπολογιστούν συνολικά και ενιαία ώστε να αυξάνονται οι παροχές. Θυμίζουμε οτι σήμερα στις μισθωτές ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ, το ποσό φθάνει τις 6.420 ευρώ για 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας. Αντίθετα, στο πρώην ΕΤΑΑ χορηγούνται 800 ευρώ, στον ΟΑΕΕ 600 ευρώ και στον ΟΓΑ 487 ευρώ. Οι παροχές αυτές πλέον θα δίνονται ενιαία σε όλα τα ταμεία .

Ωστόσο, οι εργαζόμενες με ασταθή ασφαλιστική ιστορία ή ασφάλιση σε πολλαπλούς φορείς, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις του τρέχοντος φορέα, δεν θα δικαιούνται το επίδομα ή θα λαμβάνουν χαμηλότερη παροχή. Απο την άλλη , οι γυναίκες κατά το διάστημα της απουσίας τους από την εργασία λόγω κυοφορίας, τοκετού και λοχείας θα θεωρούνται ότι βρίσκονται σε άδεια από νόμιμο κώλυμα, δηλαδή χωρίς δική τους υπαιτιότητα και, ως εκ τούτου, δικαιούνται να λάβουν τις αποδοχές τους από τον εργοδότη, σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 ΑΚ.

Στις νέες μητέρες θα παρέχεται ακόμη αύξηση της διάρκειας της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας αλλά και τη χορήγηση αυτής της παροχής πλέον και σε αυτοαπασχολούμενες.

Παράλληλα, θα παραμείνει σε ισχύ το επίδομα μητρότητας για μισθωτές, το οποίο καλύπτει συνολικά 119 ημέρες, δηλαδή 56 πριν και 63 μετά τον τοκετό, εξασφαλίζοντας την οικονομική στήριξη σε όλη την περίοδο. 

Ειδικότερα οι νέες παροχές που θα δικαιούνται οι εργαζόμενες λόγω τοκετού και λοχείας είναι οι εξης: 

  • Αύξηση διάρκειας ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας: Η περίοδος αυτή έχει αυξηθεί σε 9 μήνες, με την παροχή να χορηγείται για 4,5 μήνες από τον ΟΑΕΔ και τους υπόλοιπους 4,5 μήνες από τον e-ΕΦΚΑ.
  • Επιδομς μητρότητας.
  • Επέκταση της παροχής σε αυτοαπασχολούμενες: Η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας πλέον χορηγείται και σε γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό. Σε περίπτωση πρόωρου τοκετού, το υπόλοιπο του επιδόματος κυοφορίας μεταφέρεται μετά τον τοκετό.

