Φωτιά στη Συγγρού σε υπόγεια διάβαση

Φωτιά εκδηλώθηκε στη λεωφόρο Συγγρού σε υπόγεια διάβαση περίπου στις 10 το βράδυ της Παρασκευής.
Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε σκουπίδια από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία, ενώ τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
