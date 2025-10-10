search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 23:12
10.10.2025 22:37

Φωτιά στη Συγγρού σε υπόγεια διάβαση

10.10.2025 22:37
Φωτιά εκδηλώθηκε στη λεωφόρο Συγγρού σε υπόγεια διάβαση περίπου στις 10 το βράδυ της Παρασκευής.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε σκουπίδια από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία, ενώ τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

