Φωτιά στη Συγγρού σε υπόγεια διάβαση

Φωτιά εκδηλώθηκε στη λεωφόρο Συγγρού σε υπόγεια διάβαση περίπου στις 10 το βράδυ της Παρασκευής.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε σκουπίδια από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία, ενώ τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό προσέκρουσε σε Ι.Χ. που ήταν σταθμευμένο σε ΛΕΑ

Τέμπη: Η οικογένεια Τηλκερίδη ζητά την παρουσία πραγματογνωμόνων της Bayer και της Siemen κατά την εκταφή

24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ