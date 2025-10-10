search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 00:52
ΕΛΛΑΔΑ

10.10.2025 22:53

Φωτιά στον Ασπρόπυργο – Καίγονται κοντέινερ και ακούγονται εκρήξεις

10.10.2025 22:53
Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά πριν τις 10 το βράδυ της Παρασκευής στον Ασπρόπυργο για μεγάλη φωτιά πίσω από το νεκροταφείο.

Υπάρχουν αναφορές ότι ακούγονται εκρήξεις πιθανότατα από υλικά ή φιάλες που βρίσκονται σε παρακείμενες αποθήκες.

Η φωτιά καίει δίπλα στην πίστα καρτ, σε υπαίθριο χώρο και έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα για την κατάσβεση με τις δυνάμεις να ενισχύονται.

spain covid
ΚΟΣΜΟΣ

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορωνοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

mansur yavas
ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο Ερντογάν και ο δήμαρχος της Άγκυρας – Άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών ζητά η Εισαγγελία για έρευνα σε βάρος του

dasmoi ee – new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές από τον Νοέμβριο ανακοίνωσε ο Τραμπ

seismos xili
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ στη Χιλή – Προειδοποίηση για τσουνάμι

routsi ethniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων αφιέρωσαν τη νίκη στη Γερμανία στον Πάνο Ρούτσι: «Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι» (Video)

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Πλεον δεν θα βαρύνουν τα χρέη τους κληρονόμους

