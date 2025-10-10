Φωτιά στον Ασπρόπυργο – Καίγονται κοντέινερ και ακούγονται εκρήξεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά πριν τις 10 το βράδυ της Παρασκευής στον Ασπρόπυργο για μεγάλη φωτιά πίσω από το νεκροταφείο.
Υπάρχουν αναφορές ότι ακούγονται εκρήξεις πιθανότατα από υλικά ή φιάλες που βρίσκονται σε παρακείμενες αποθήκες.
Η φωτιά καίει δίπλα στην πίστα καρτ, σε υπαίθριο χώρο και έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα για την κατάσβεση με τις δυνάμεις να ενισχύονται.
