Οι φόβοι της κυβέρνησης για φούντωμα των αγροτικών κινητοποιήσεων λόγω της καθυστέρησης των επιδοτήσεων

Τα επεισόδια που ξέσπασαν πριν από λίγες μέρες στην Βοιωτία μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων παρουσία του υπουργού ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα φανερώνουν το κλίμα οργής και έντασης που υπάρχει στον αγροτικό κόσμο όσον αφορά την καθυστέρηση της καταβολής των επιδοτήσεων από κοινοτικά κονδύλια.

Τα όσα συμβαίνουν με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν οδηγήσει την Ευρωπαΐκή Επιτροπή να ζητά εξαντλητικούς ελέγχους προκειμένου να αποδεσμεύσει χρήματα, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα η καταβολή των περσινών επιδοτήσεων και να είναι άγνωστο πότε ξεκινήσουν οι πληρωμές της φετινής βασικής επιδότησης.

Η κυβέρνηση υπόσχεται ότι αυτό θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν, αλλά με ασφάλεια προκειμένου να μην φτάσουμε στο σημείο η Ευρωπαΐκή Ενωση να κλείσει την κάνουλα ή και να ζητήσει χρήματα πίσω. Ο προβληματισμός στο Μέγαρο Μαξίμου είναι διάχυτος για την ένταση και την έκταση των αγροτικών κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, αλλά και για τις συνέπειες που θα έχει στην εκλογική συμπεριφορά του αγροτικού κόσμου αυτή η κατάσταση, δεδομένου του γεγονότος ότι στις εκλογές του 2023 οι αγρότες σε πολύ μεγάλο ποσοστό ψήφισαν την σημερινή κυβέρνηση.

Είμαστε στις αρχές Οκτωβρίου και εξακολουθούν να υποβάλλονται αιτήσεις από τους αγρότες για τη βασική επιδότηση, η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια καταβαλλόταν στα τέλη Οκτωβρίου. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι το χρονοδιάγραμμα των προηγούμενων ετών δεν μπορεί φέτος να τηρηθεί. Οι αιτήσεις πάντως θα υποβάλλονται για λίγες ημέρες ακόμα, ύστερα από την παράταση που δόθηκε, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου.

Και αφού κλείσει αυτή η προθεσμία, στη συνέχεια θα γίνει όπως υποστηρίζεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το ταχύτερο δυνατόν επεξεργασία των δηλώσεων από την ΑΑΔΕ και επίσης όσο πιο γρήγορα γίνεται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχει δώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, θα ακολουθήσουν οι πληρωμές.

Κυβερνητικοί παράγοντες αναφέρουν ότι η φετινή άσκηση για τις αγροτικές επιδοτήσεις είναι ιδιαιτέρως σύνθετη καθώς το κράτος πρέπει να κάνει τους σχετικούς ελέγχους για να πιάνει τους παραβάτες, παράλληλα όμως να πληρώνει τους περισσότερους αγρότες, οι οποίοι πραγματικά πρέπει να πληρωθούν.

Η πίεση που ασκούν οι αγρότες ζητώντας τα χρήματά τους χαρακτηρίζεται εύλογη από την πλευρά της κυβέρνησης, κυρίως εκείνων που δεν έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλι του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ και διαμαρτύρονται. Την περασμένη Παρασκευή έγιναν κάποιες πρώτες πληρωμές σε μικρές κατηγορίες αγροτών, παραδείγματος χάριν παραγωγούς μαστίχας, πατάτας κλπ.

Επίσης υπάρχει εκτίμηση ότι μέχρι τις 20 Οκτωβρίου θα δοθούν αποζημιώσεις για τα λεγόμενα φερτά υλικά από την κακοκαιρία Daniel, για τις ζωοτροφες, αλλά και οι παλιες δόσεις για την βιολογικη γεωργία και την μελισσοκομια. Ο φόβος της κυβέρνησης είναι μήπως η Ευρωπαΐκή Επιτροπή απειλήσει ακόμα και με αναστολή των επιδοτήσεων, καθώς υπάρχει γράμμα από τις 4 Αυγούστου προς την κυβέρνηση όπου αναφέρεται ότι αν δεν πληρούνται οι συγκεκριμένοι όροι η Ευρώπη μπορεί να κλείσει την κάνουλα των αγροτικών επιδοτήσεων.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η ΑΑΔΕ δεν μπορούν να δώσουν ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης των επιδοτήσεων καθώς είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Ευρωπαΐκή Επιτροπή. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρει ότι «καλύτερα να πάμε με σταθερά βήματα προκειμένου και οι ίδιοι οι αγρότες να ικανοποιηθούν παρά να πάμε με επιπολαιότητες και η Ευρωπαΐκή Επιτροπή να κλείσει τελείως την στρόφιγγα. Δεν πρέπει να κάνουμε τους ευχάριστους για κανένα μήνα και μετά το ωσανά να αρχίσει το σταύρωσον αυτόν».

