ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 09:51
Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

10.10.2025 06:12

Με πρόταγμα «σταθερότητα-ανάπτυξη» και φόβο για αγρότες και νέα κόμματα η κυβέρνηση 

10.10.2025 06:12
Απέναντι στην ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος βρίσκεται η κυβέρνηση η οποία για την ώρα αρνείται να το αντιληφθεί  και να επανακαθορίσει την στάση της απέναντι σε ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και ίσως την Μαρία Καρυστιανού. 

Επιμένοντας στο αφήγημα  της πολιτικής σταθερότητας το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται να μην λαμβάνει καθόλου υπ οψη της τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως η ακρίβεια, τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντίθετα μάλιστα  θεωρεί ότι. Το αφήγημα της ανάπτυξης για το οποίο μιλάει εδώ και έξι χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρει και πάλι αντίκρυσμα. 

Γαλάζια στελέχη εκφράζουν ωστόσο την ανησυχία τους ότι  ο αγροτικός κόσμος μαζί με την Βόρεια Ελλάδα που το κυβερνών κόμμα έχει τα θέματα του θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα στις επόμενες εκλογές. Δεν κρύβουν  μάλιστα την ανησυχία τους ότι  αυτός ο κόσμος θα μπορούσε να στραφεί δεξιότερα της ΝΔ , δηλαδή σε ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. 

Βουλευτές που βρίσκονται κοντά στον πρώην πρόεδρο της ΝΔ λένε επισημαίνουν  μάλιστα ότι  οι αγροτικές περιοχές της χώρας  “βράζουν “ εξ αιτίας του σκανδάλου και της καθυστέρησης που υπάρχει στις αγροτικές αποζημιώσεις. ¨”Κανένας δεν μπορεί να αντιληφθεί την συγκεκριμένη στιγμή την ζημιά που έχει γίνει στον αγροτικό κόσμο. 

Οι ίδιοι άνθρωποι σχολιάζουν ακόμα και τα σενάρια που κυκλοφορούσαν όλο το τελευταίο διάστημα από στελέχη της ΝΔ και τα οποία έλεγαν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα έπρεπε να επιστρέψει στο κόμμα. “Είχε πρόσθετη  ο Κυριάκος Μητσοτάκης να του απευθύνει πρόταση λένε χαρακτηριστικά στελέχη κοντά στον πρώην πρωθυπουργό. Από την στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς είναι διαγραμμένος από την ΝΔ έπρεπε να υπάρξει μία ειδική διαδικασία για την επιστροφη του και όχι ευχολόγια”. 

Όλα δείχνουν πλέον ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα επικρίνοντας την κυβέρνηση για όλα τα θέματα της επικαιρότητας εστιάζοντας ωστόσο περισσότερο στα εθνικά. 

Το Μαξίμου θα επιχειρήσει να αποδομήσει την επιχειρηματοιλογία Σαμαρά   με την λογική ότι η Ελλάδα είναι σημαντικός στρατηγικός παίχτης στην περιοχή και πυλώνας σταθερότητας, με ευρείες συμμαχίες και ότι μετατρέπεται σε ενεργειακό παίχτη, με τη στήριξη και των Η.Π.Α. στην έλευση ενεργειακών κολοσσών, όπως η Chevron και η ExxonMobil για έρευνες και εξόρυξη κοιτασμάτων.

Σε ότι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου τα τελευταία εικοσιτετράωρα επικράτησε η άποψη ότι  η συζήτηση γύρω από το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού μόνο διαφήμιση του κάνει. Θεωρούν ακόμα ότι η επιστροφή Τσίπρα δεν μπορεί να επιρρεάσει το κεντροδεξιό κοινό άρα το πρόβλημα εντοπίζεται στο κόμματος αξιωματικής  αντιπολίτευσης. 

Για την ώρα πάντως τα κυβερνητικά στελέχη, όταν καλούνται να τοποθετηθούν για την επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού εστιάζουν στις ημέρες της διακυβέρνησης του και στις περιπέτειες που κινδύνευσε να μπει η χώρα.

Άλλωστε ο ίδιος ο πρωθυπουργός στην ομιλία του  στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Β.  ανέφερε ότι… ότι είναι εθνικό χρέος να μην επιστρέψει η χώρα «στην  εσωστρέφεια, στη μεμψιμοιρία και στην εποχή των βροντερών συνθημάτων και της ήσσονος προσπάθειας. Σε έναν δρόμο, δηλαδή, που τον βαδίσαμε και είδαμε πόσο κοστίζει το αδιέξοδό του».

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε χθες να χαμηλώσει το θέμα λέγοντας :«Κούρασε το θέμα… Όταν έρθει εκείνη η ώρα και πάρει τις αποφάσεις του και ο πρώην Πρωθυπουργός, εδώ είμαστε να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση στο πεδίο. Η κοινωνία είναι αλλού. Η κοινωνία είναι εκεί που είναι τα προβλήματά της. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε εμείς, στις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν στους πολίτες με τις πολιτικές μας».

