Με τον Σκλαβενίτη θα συναντηθεί σήμερα ο Μητσοτάκης

Με τον Μάκη Σκλαβενίτη, ιδιοκτήτη της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, θα συναντηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήδη επαφές έχουν υπάρξει με τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, ωστόσο ο πρωθυπουργός επιθυμεί να έχει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια της κυβέρνησης να χαλιναγωγήσει την ακρίβεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έχει ήδη ζητήσει από τα σούπερ μάρκετ μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς, ενώ προωθεί και υπουργική απόφαση, με την οποία, κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής.

Τι δείχνουν όλα αυτά; Ότι πλέον το… καμπανάκι των δημοσκοπήσεων – όπου οι πολίτες σε τεράστια ποσοστά λένε ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα – χτύπησε για τα καλά στο Μαξίμου…

