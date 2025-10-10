ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όταν το γαλάζιο σκάνδαλο βαφτίζεται “παρατυπία”»

«Οι καταθέσεις αυτή την εβδομάδα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύπτουν ένα οργανωμένο σύστημα συγκάλυψης, αλλά και διαπλοκής και διαφθοράς, όπου οι παρατυπίες μετατρέπονται σε “φυσιολογικές” παραβάσεις ή απλές και μεμονωμένες διοικητικές αβλεψίες, ενώ οι εξόφθαλμες απάτες -όπως επιδοτήσεις σε εκτάσεις εκτός συνόρων, σε στρατιωτικές περιοχές ή ακόμη και σε νεκρούς- περνούν απαρατήρητες, λόγω έλλειψης ελέγχων και κενών στη νομοθεσία» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «Η παραδοχή ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ “δυσκολεύεται να ξεχωρίσει τις απάτες από τις παρατυπίες” και η ομοιομορφία στις καταθέσεις όσων επιμένουν να αρνούνται την ύπαρξη σκανδάλου, αποκαλύπτουν μια συντονισμένη προσπάθεια υποβάθμισης των γεγονότων και συγκάλυψης ευθυνών. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που προστατεύει τους παρανομούντες, στερεί από τους αγρότες επιδοτήσεις και υπονομεύει την αξιοπιστία του Οργανισμού και της χώρας. Και βέβαια προκαλεί από θυμηδία έως οργή, η “παρέλαση” από την Εξεταστική Επιτροπή, όλων αυτών των “Αρίστων” Διοικήσεων του Οργανισμού, που είτε δεν γνώριζαν είτε δεν κατάλαβαν το τι συνέβαινε, κάποιοι δε εξ αυτών αντιλαμβάνονταν τα καθήκοντά τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως μία απλή “αρπαχτή”».

Προστίθεται επίσης ότι: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει ζητήσει από την αρχή να χυθεί άπλετο φως στο πρωτοφανές για τα ελληνικά χρονικά σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση, με την επιλογή της να μην καλεί κρίσιμους μάρτυρες και πρόσωπα κλειδιά, επιχειρεί να συσκοτίσει και να αποπροσανατολίσει. Οφείλει να κληθεί ο κ. Μυλωνάκης, όπως και οι εμπλεκόμενοι γνωστοί ως “Φραπές” και “Χασάπης”, μαζί με μια σειρά ακόμη στελέχη που συνδέονται άμεσα με την ΝΔ».

«Η κυβέρνηση καλείται, επιτέλους, να επιλέξει: θα σταθεί στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη ή θα συνεχίσει να καλύπτει όσους ευθύνονται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης, στον πρωτογενή τομέα; Το δίλημμα-ερώτημα είναι σαφές και πρέπει να απαντηθεί τώρα!» καταλήγει στην ανακοίνωσή του, το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Διαβάστε επίσης

Πρωτοβουλία Τσιόδρα για την προστασία των καταναλωτών: «Όχι σε παραπλανητικές πρακτικές»

Αλέξης Τσίπρας: Τι δείχνουν τα πρώτα γκάλοπ μετά την παραίτηση – Πίεση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τι συμβαίνει με Πλεύση

SAFE: Η Τουρκία αντιδρά στο «όχι» της Ελλάδας – «Ορισμένα κράτη πιδιώκουν να υλοποιήσουν τις φαντασμαγορικές μαξιμαλιστικές τους φιλοδοξίες»