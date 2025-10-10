search
Στη μεγάλη οθόνη θα μεταφερθούν τα παιδικά βιβλία «Απίθανα Πλάσματα» της Κάθριν Ράντελ

Βρετανίδα συγγραφέας παιδικών βιβλίων, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «η επόμενη Τζ. Κ. Ρόουλινγκ», υπέγραψε συμβόλαιο για ταινίες με τα Walt Disney Studios.

Η Disney αγόρασε τα δικαιώματα της σειράς φαντασίας «Impossible Creatures» (Απίθανα Πλάσματα) της Κάθριν Ράντελ, η οποία είναι και η πιο επιτυχημένη σε πωλήσεις σειρά φαντασίας, όπως ανακοινώθηκε από τον εκδοτικό οίκο της, Bloomsbury.

Τα βιβλία διαδραματίζονται στον φανταστικό κόσμο Αρχιπελάγους, με την πιο πρόσφατη συνέχεια, «Ο Δηλητηριασμένος Βασιλιάς» (The Poisoned King). Με το βιβλίο η Ράντελ έγινε η πρώτη Βρετανίδα συγγραφέας παιδικών βιβλίων μετά τη δημιουργό της σειράς Χάρι Πότερ που έφτασε ταυτόχρονα στο Νο. 1 στα charts παιδικών βιβλίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αμερική.

Η Κάθριν Ράντελ, η οποία είναι υπότροφος του St Catherine’s College της Οξφόρδης και του Quondam στο All Souls College, έχει πουλήσει περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το 2024 βραβεύτηκε τόσο ως «Συγγραφέας της Χρονιάς» όσο και ως «Παιδικό Βιβλίο της Χρονιάς» στα Βρετανικά Βραβεία Βιβλίου.

Η σειρά «Impossible Creatures» είχε αρχικά σχεδιαστεί ως τριλογία, αλλά επεκτάθηκε σε έκδοση πέντε βιβλίων νωρίτερα φέτος με εκδοτικές συμφωνίες με τις Bloomsbury και Knopf.

Τα δύο πρώτα βιβλία έχουν ήδη πουλήσει πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα σε 34 περιοχές και η Ράντελ είναι σε συζητήσεις για την περαιτέρω επέκταση του franchise πέρα από τη σειρά των πέντε μυθιστορημάτων.

Το στούντιο του Χόλιγουντ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα κινηματογραφικής ταινίας και τα δευτερεύοντα δικαιώματα για τη σειρά «Impossible Creatures», με την Κάθριν Ράντελ να έχει «κεντρική θέση στο δημιουργικό όραμα και την ανάπτυξη του franchise».

Θα διασκευάσει τα δύο πρώτα βιβλία σε σενάρια ταινιών μεγάλου μήκους υπό την αιγίδα της Disney Live Action και θα αναλάβει την παραγωγή μαζί με τον δημιουργικό συνεργάτη της, Τσαρλς Κόλιερ.

