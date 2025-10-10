Τράπεζα Πειραιώς: Χρηματοδότηση αγροτικών και μεταποιητικών επενδύσεων με επιδότηση επιτοκίου έως πέντε χρόνια

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να υποστηρίζει επενδυτικά έργα του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται επιπλέον επιδότηση επιτοκίου έως 5% και διάρκεια χρηματοδότησης έως 5 έτη, προσφέροντας ευνοϊκούς όρους για τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η επιδότηση ισχύει για νέα δάνεια με εκταμίευση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Οι πόροι του προγράμματος αποσκοπούν στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Τα δάνεια που προσφέρονται κυμαίνονται από 10.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ, με διάρκεια από 2 έως 12 έτη. Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες, νέοι αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και επιχειρήσεις στους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, για επιλέξιμες επενδύσεις.

Ως επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: καινούργιος ή μεταχειρισμένος εξοπλισμός, όπως τρακτέρ, αμελκτικές μηχανές, ταινίες μεταφοράς, παρελκόμενα, εξοπλισμός θερμοκηπίων, περίφραξη, μελισσοκομικός εξοπλισμός, ζωικό κεφάλαιο και πολυετείς καλλιέργειες.

Η Πειραιώς ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση www . ependyseis . gr .

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήματος στο ΠΣΚΕ, ο επιχειρηματίας ή αγρότης μπορεί να επισκεφθεί ένα από τα καταστήματα της Πειραιώς, προσκομίζοντας το έντυπο αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επεξεργασία του αιτήματος χρηματοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).

Η επιδότηση επιτοκίου και η εγγύηση που παρέχεται από το ΕΤαΕ μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου επιτρέπουν τη χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους και μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων, διευκολύνοντας σημαντικά την υλοποίηση επενδυτικών έργων στον αγροτικό και μεταποιητικό τομέα.

