Γεωργιάδης για Τσίπρα: Αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής – «Η δικαιοσύνη κινήθηκε πολύ γρήγορα στην υπόθεση Ρούτσι»

Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα όσα δήλωσε στη συνέντευξή του στην ΕΦΣΥΝ, άσκησε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ.

Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για «πολιτική υποκρισία και εξουσιομανία», ενώ τοποθετήθηκε και για τη στάση της Δικαιοσύνης απέναντι στο αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

«Ήρθε στο μυαλό μου η σκευωρία Novartis. Τώρα ξέρουμε ότι οι μάρτυρες που είχε χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση Τσίπρα έχουν καταδικαστεί ως ψευδομάρτυρες. Ο κ. Τσίπρας οφείλει μια συγγνώμη σε όλους εμάς που ταλαιπώρησε», είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στη συνέντευξη Τσίπρα και τις δηλώσεις του περί «σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας».

«Περιμένει να τον δοξάσουν για να επιστρέψει»

«Ο πρωθυπουργός της σκευωρίας Novartis, που όλοι έχουν πέσει στα δικαστήρια, θα μας μιλήσει για εντιμότητα και δημοκρατία; Έλα Χριστέ και Παναγιά», συνέχισε, σημειώνοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας «αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής».

«Δεν άφησε ποτέ το κόμμα του να σταθεί στα πόδια του. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε, ανακατεύεται διαρκώς. Με μεθοδευμένες κινήσεις τύπου Ρασπούτιν, έχει καταστρέψει κάθε πιθανό διάδοχό του – την Αχτσιόγλου, τον Κασσελάκη, τον Φάμελλο. Τώρα περιμένει να τον δοξάσουν για να επιστρέψει», είπε, μεταξύ άλλων, για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί τον Τσίπρα απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε: «Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν κεντρώο που θα ψήφιζε τον κ. Τσίπρα. Τον γνωρίζουν πια όλοι. Υπήρξε ένας εξαιρετικά αυταρχικός πρωθυπουργός, που είπε ψέματα και συγκυβέρνησε με τους ΑΝΕΛ».

Για την ηχηρή απουσία Σαμαρά

Ερωτηθείς για την ηχηρή απουσία του Αντώνη Σαμαρά από πρόσφατη εκδήλωση, όπου παρευρέθησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμανλής, ο κ. Γεωργιάδης απέφυγε να σχολιάσει.

«Θα ήταν όμορφο να ήταν εκεί και ο κ. Σαμαράς. Αποφάσισε να μην είναι. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχει κάνει δήλωση. Είναι προσωπική του απόφαση», είπε μόνο.

Απαντώντας σε ερώτημα για την κριτική που δέχεται ότι «τσακώνεται συνέχεια στη Βουλή», ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Οι τηλεθεατές να με κρίνουν. Είμαι υπερήφανος για το έργο μου στη Βουλή. Ανέδειξα τις ανακολουθίες της αντιπολίτευσης. Η αντιπαράθεση με την κα Πέρκα για το πλοίο στη Γάζα είχε τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που δείχνει ότι οι Έλληνες καταλαβαίνουν ποιος τους δουλεύει».

Μιλώντας για τους έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για «εθνικά επικίνδυνη και βαθιά υποκριτική» υπόθεση. «Ηταν μια κίνηση εντυπωσιασμού».

«Άλλο ο Ρούτσι, άλλο η Κωνσταντοπούλου»

Αναφερόμενος στην υπόθεση του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, που πέτυχε να γίνει δεκτό το αίτημά του για να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του 22χρονου γιου του, Ντένι, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Δεν έχω κάνει καμία κατηγορία προς τον κ. Ρούτσι. Προσπάθησα ως υπουργός υγείας να διασφαλίσω ότι δεν θα πάθει κάτι η υγεία του. Πρόκειται για έναν πατέρα που έχασε το παιδί του και τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Άλλο αυτό και άλλο η κα Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι πολιτική μας αντίπαλος».

Παράλληλα δήλωσε ότι η συνήγορός του και αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας γνωρίζει ότι, όπως είπε, «δεν θα βρεθεί τίποτα», επαναλαμβάνοντας πως βασικός της στόχος ήταν να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης.

«Δεν υπάρχει συνωμοσία»

Μιλώντας για την τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «πέτυχε σε 23 ημέρες να αλλάξει η ελληνική δικαιοσύνη την αρχική της απόφαση», γεγονός που όπως υποστήριξε δείχνει ότι «είχε διακριτική μεταχείριση» από τη Δικαιοσύνη και όχι «ότι καθυστέρησε».

Ερωτηθείς για την επερχόμενη δικαστική απόφαση από την κοινωνία, όταν ολοκληρωθεί η δίκη για τα Τέμπη ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Δεν θα γίνει αποδεκτή από το σύνολο. Όταν λένε κάποιοι συγγενείς και πολιτικοί ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη, χτίζουν αφήγημα για την επόμενη μέρα».

Αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στις θεωρίες περί συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών, υποστήριξε: «Δεν υπάρχει συνωμοσία. Υπάρχει ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Ένας σταθμάρχης έκανε λάθος, οι μηχανοδηγοί δεν κατάλαβαν τι συνέβαινε και δύο τρένα συγκρούστηκαν. Αυτό προκάλεσε τον θάνατο 57 ανθρώπων. Τραγικά δυστυχήματα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο».

