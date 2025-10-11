Η ελληνική μόδα ενισχύει τη διεθνή της παρουσία – 104 επιχειρήσεις ξεχωρίζουν σε Παρίσι, Μιλάνο και Νέα Υόρκη

Ισχυρό αποτύπωμα άφησε η ελληνική μόδα στις διεθνείς εκθέσεις του Σεπτεμβρίου 2025, όπου συνολικά 104 ελληνικές επιχειρήσεις παρουσίασαν τις δημιουργίες τους σε τρεις από τις σημαντικότερες πρωτεύουσες της παγκόσμιας βιομηχανίας μόδας — Παρίσι, Μιλάνο και Νέα Υόρκη. Η εθνική συμμετοχή, η οποία οργανώθηκε από την Enterprise Greece, ανέδειξε τη δημιουργική δυναμική και τον εξωστρεφή χαρακτήρα του κλάδου, εδραιώνοντας περαιτέρω το «Greek Chic» ως αναγνωρίσιμο σήμα της σύγχρονης ελληνικής αισθητικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Enterprise Greece, η αυξημένη παρουσία ελληνικών εταιρειών στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις καταδεικνύει την ωρίμανση του εγχώριου οικοσυστήματος μόδας και την προσαρμογή του στα διεθνή πρότυπα. Η τάση αυτή, όπως σημειώνεται, δεν αποτυπώνει μόνο την επιθυμία των ελληνικών επιχειρήσεων να ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, αλλά και τη μετατόπιση της ελληνικής δημιουργικότητας προς πιο στοχευμένες, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας παραγωγές.

Το «Greek Chic» — που πλέον λειτουργεί ως εθνικό brand — συνδυάζει στοιχεία ελληνικής παράδοσης με σύγχρονες σχεδιαστικές τάσεις και καινοτόμα υλικά, αποτελώντας έναν σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης στις διεθνείς αγορές. Οι δημιουργοί προετοιμάζονται ήδη για τις εκθέσεις του 2026, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τη διεθνή τους δικτύωση και να διευρύνουν τις συνεργασίες τους με οίκους και διανομείς του εξωτερικού.

Η επιτυχία της φετινής συμμετοχής αποδίδεται, επίσης, στη συστηματική στήριξη που προσφέρουν τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο εξωτερικό. Μέσω συντονισμένων ενεργειών προβολής και επαφών με τοπικούς φορείς, συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας ενιαίας και ανταγωνιστικής εικόνας για το ελληνικό design.

Ειδικότερα, στις εκθέσεις WHO’S NEXT και BIJORHCA που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι από τις 6 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2025, συμμετείχαν 43 ελληνικές εταιρείες μέσω της Enterprise Greece, ανάμεσα σε 1.300 εκθέτες από 62 χώρες και περισσότερους από 38.000 επισκέπτες. Η Ελλάδα συγκαταλέχθηκε στις πέντε κορυφαίες εθνικές συμμετοχές, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχή άνοδο της ελληνικής παρουσίας στη γαλλική αγορά μόδας και κοσμήματος.

Ακολούθησε η έκθεση COTERIE στη Νέα Υόρκη (14–16 Σεπτεμβρίου), στην οποία 11 ελληνικές επιχειρήσεις παρουσίασαν τις συλλογές τους σε ένα κοινό υψηλής αγοραστικής δύναμης. Η COTERIE φιλοξένησε περίπου 700 brands από 35 χώρες, προσφέροντας στις ελληνικές εταιρείες ένα σημαντικό δίκτυο διεθνών αγοραστών και διανομέων, ιδίως από τις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά.

Στο Μιλάνο, η ελληνική παρουσία ήταν ακόμη πιο έντονη, καθώς 50 εταιρείες συμμετείχαν στις εκθέσεις MICAM και MILANO FASHION & JEWELS (7–9 και 20–23 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα). Η MICAM φιλοξένησε πάνω από 1.000 διεθνή brands, ενώ η MILANO FASHION & JEWELS συγκέντρωσε 660 εταιρείες από 34 χώρες. Η Ελλάδα συγκαταλέχθηκε μεταξύ των μεγαλύτερων αποστολών, αποδεικνύοντας τη δυναμική του ελληνικού design στα υποδήματα, τα κοσμήματα και τα αξεσουάρ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, τόνισε ότι η φετινή πολυπληθής συμμετοχή επιβεβαιώνει τη σταθερή άνοδο της ελληνικής μόδας στις διεθνείς αγορές, προσθέτοντας πως «η Ελλάδα πλέον θεωρείται ισότιμος παίκτης στον χώρο της παγκόσμιας δημιουργίας».

Από την πλευρά του, ο πρέσβης της Ελλάδος στο Παρίσι, Αντώνης Αλεξανδρίδης, επισήμανε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις διακρίνονται για τον επαγγελματισμό, την καινοτομία και την αισθητική τους ταυτότητα. Υπογράμμισε ακόμη τη σημασία της κρατικής στήριξης μέσω της Enterprise Greece, επισημαίνοντας πως η συνέπεια και η ποιότητα των ελληνικών συμμετοχών ενισχύουν το κύρος της χώρας στις διεθνείς διοργανώσεις.

Η ισχυρή παρουσία της ελληνικής μόδας στις διεθνείς εκθέσεις του Σεπτεμβρίου αποτυπώνει μια ώριμη στρατηγική εξωστρέφειας και συνεργασίας. Με σταθερά βήματα, ο κλάδος διεκδικεί πλέον μια διακριτή θέση στον διεθνή χάρτη δημιουργικότητας, στηριζόμενος στη σύνθεση παράδοσης, αισθητικής και επιχειρηματικού οράματος.

