Αιχμηρή ανάρτηση Δούκα για την αμφιλεγόμενη κυβερνητική παρέμβαση με τον Άγνωστο Στρατιώτη

Σκωπτική ανάρτηση για την αμφιλεγόμενη κυβερνητική παρέμβαση αναφορικά με το πέρασμα της αρμοδιότητας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Άμυνας έκανε ο Χάρης Δούκας.

«Ως φαίνεται, τελικά αποφύγαμε την επέμβαση του στρατού στον Άγνωστο Στρατιώτη. Μόνο αυτό μας έλειπε. Τραμποποίηση των πάντων», σχολίασε ο δήμαρχος Αθηναίων μετά την ταχεία οπισθοχώρηση που προκάλεσε η θύελλα αντιδράσεων.

Ως φαίνεται, τελικά αποφύγαμε την επέμβαση του στρατού στον Άγνωστο Στρατιώτη. Μόνο αυτό μας έλειπε. Τραμποποίηση των πάντων. pic.twitter.com/dSMkXWl9rs — Haris Doukas (@h_doukas) October 12, 2025

Διαβάστε επίσης:

ΚΚΕ: «Η κυβέρνηση υπερθεματίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα που ενταφιάζει την προοπτική ανεξάρτητου κράτους»

Κυβερνητικό αλαλούμ με τον Άγνωστο Στρατιώτη μετά το σάλο για… στρατιωτική προστασία – Παραμένει στην ΕΛ.ΑΣ. η αρμοδιότητα

Χαρίτσης σε Μητσοτάκη για τη φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη από τον στρατό: «Ούτε να το σκέφτεστε!»