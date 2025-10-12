Αιχμηρή ανάρτηση Δούκα για την αμφιλεγόμενη κυβερνητική παρέμβαση με τον Άγνωστο Στρατιώτη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σκωπτική ανάρτηση για την αμφιλεγόμενη κυβερνητική παρέμβαση αναφορικά με το πέρασμα της αρμοδιότητας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Άμυνας έκανε ο Χάρης Δούκας.
«Ως φαίνεται, τελικά αποφύγαμε την επέμβαση του στρατού στον Άγνωστο Στρατιώτη. Μόνο αυτό μας έλειπε. Τραμποποίηση των πάντων», σχολίασε ο δήμαρχος Αθηναίων μετά την ταχεία οπισθοχώρηση που προκάλεσε η θύελλα αντιδράσεων.
