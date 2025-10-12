search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 19:05
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

12.10.2025 17:24

Αιχμηρή ανάρτηση Δούκα για την αμφιλεγόμενη κυβερνητική παρέμβαση με τον Άγνωστο Στρατιώτη

12.10.2025 17:24
doukas_new

Σκωπτική ανάρτηση για την αμφιλεγόμενη κυβερνητική παρέμβαση αναφορικά με το πέρασμα της αρμοδιότητας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Άμυνας έκανε ο Χάρης Δούκας.

«Ως φαίνεται, τελικά αποφύγαμε την επέμβαση του στρατού στον Άγνωστο Στρατιώτη. Μόνο αυτό μας έλειπε. Τραμποποίηση των πάντων», σχολίασε ο δήμαρχος Αθηναίων μετά την ταχεία οπισθοχώρηση που προκάλεσε η θύελλα αντιδράσεων.

