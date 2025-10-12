Eurostat: Ευρωπαϊκό «ρεκόρ» στις υπερωρίες οι Έλληνες – Ένας στους δύο δεν τις πληρώνεται

«Ζούμε για να δουλεύουμε», κάτι τέτοιο δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, με τους Έλληνες να είναι πρωταθλητές στις υπερωρίες.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, στις κατηγορίες 20 έως 64 ετών το 20,9% δουλεύει περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα, με το εν λόγω ποσοστό να είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιο συγκεκριμένα, είναι το διπλάσιο, καθώς στην ΕΕ το ποσοστό φτάνει στο 10.8%, ενώ ακολουθούν η Κύπρος και η Μάλτα.

Σημειώνεται πως το 72% στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται περίπου από 22 ως 40 ώρες. Ωστόσο, στην Ελλάδα μόλις το 6,1% εργάζεται κάτω από 19 ώρες.

Παράλληλα, υπάρχει αύξηση των υπερωριών κατά 1,8 εκατομμύρια, που εντοπίζεται κυρίως στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης, με την αύξηση στο επτάμηνο να φτάνει στο 728%.

ΓΣΕΕ: Ένας στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα δουλεύει χωρίς επιπλέον αμοιβή

Σχεδόν το 50% των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα εργάζονται πέραν του συμφωνηθέντος ωραρίου, χωρίς την αντίστοιχη αμοιβή, θυσιάζοντας συχνά τον ελεύθερο χρόνο τους, τα Σαββατοκύριακα και τις βραδινές ώρες.

Η εξαπλούμενη αυτή πρακτική προς την άνιση κατανομή του εργασιακού βάρους αποτυπώνεται με κρυστάλλινο τρόπο σε μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, του Μαϊου 2025, η οποία υπογραμμίζει τη χαμηλή ποιότητα συνθηκών εργασίας στη χώρα.

Η έρευνα αναδεικνύει την απουσία αμοιβής για τις επιπλέον ώρες εργασίας, κάτι που παρατηρείται στο 49% των εργαζομένων.

Η υπερεργασία είναι συνήθης στις κατασκευές, τα καταλύματα και την εστίαση, όπου το 70% των εργαζομένων παρέχουν εργασία εκτός συμβάσεων.

Οι συνθήκες αυτές, που συχνά διαβρώνουν την υγεία και την οικογενειακή ζωή των εργαζομένων, καταγράφονται ως δομικός μηχανισμός αναδιανομής εισοδήματος σε βάρος της εργασιακής κοινότητας. Η μελέτη της ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι ο χρόνος εργασίας, η οργάνωσή του αλλά και η πλειοψηφία των αναπάντεχων υπερωριών, επηρεάζουν σοβαρά την ευημερία των εργαζομένων.

Οι τρέχουσες αναφορές του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ δείχνουν μια δραματική αύξηση στις υπερωρίες, ειδικά στους κλάδους που εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Στα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, οι υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 60%, ενώ σε τράπεζες και κατασκευές η αύξηση ξεπερνά το 30%.

Οι μελετητές του ΙΝΕ ΓΣΕΕ τονίζουν την ανάγκη για αναθεώρηση των εργασιακών πρακτικών και πολιτικών, που θα διασφαλίσουν δίκαιη αμοιβή για όλες τις ώρες εργασίας, προωθώντας καλύτερες συνθήκες και βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους εργαζόμενους.

Οι έρευνες υποδεικνύουν την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και την ενίσχυση της νομοθεσίας που θα βελτιώσει την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και στην προσωπική ζωή των εργαζομένων.

