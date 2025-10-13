Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του – Πότε αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το «Γεννηματάς» (videos)

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της υγείας του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου μετά το ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη την Κυριακή (12/10).

Ο αρχιεπίσκοπος θα παραμείνει πιθανότατα και σήμερα (13/10) στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» και θα πάρει εξιτήριο αύριο, Τρίτη (14/10).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο αρχιεπίσκοπος είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση και παρακολουθείται από τους γιατρούς.

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γεώργιος Γεννηματάς”, όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

«Μιλήσαμε, είναι χαρούμενος και ευδιάθετος που θα βγει από το νοσοκομείο. Χθες ήταν αρκετά κουρασμένος γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήταν γεμάτο το πρόγραμμά του λόγω των εργασιών αλλά και της χειροτονίας του νέου επισκόπου Σκιάθου. Αισθάνθηκε κόπωση και πήγε προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι εξετάσεις του είναι θαυμάσιες και είναι έτοιμος να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Ένιωθε κόπωση στα πόδια», δήλωσε το πρωί της Δευτέρας (13/10) μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο μητροπολίτης Βαρθολομαίος, εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

