Γερμανία και Γαλλία ζητούν τη συνδρομή του ΟΗΕ για την εξασφάλιση της ειρήνης στη Γάζα

Το Βερολίνο και το Παρίσι πιέζουν ώστε τα Ηνωμένα Έθνη να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη διατήρηση της ειρήνης στη Γάζα, καθώς ξεκινά η επόμενη και ενδεχομένως η πιο ακανθώδης φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι γαλλογερμανικές προτάσεις υποδηλώνουν ότι οι ηγέτες των δύο χωρών – που σε μεγάλο βαθμό είχαν μείνει στο περιθώριο στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα – προσπαθούν να ασκήσουν μεγαλύτερη επιρροή στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παρά την περιφρόνηση του Τραμπ για τον ΟΗΕ, οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει πιθανότητα οι γαλλικές και γερμανικές εκκλήσεις να αποκτήσουν σάρκα και οστά εάν και οι αραβικές χώρες συμμετάσχουν στην προσπάθεια.

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σε συνέντευξή του την Κυριακή ότι «προαπαιτούμενο» για την ασφάλεια στη Γάζα είναι ο ΟΗΕ να διαδραματίσει «σημαντικό ρόλο» στην εγκαθίδρυση τόσο μιας δύναμης ασφαλείας όσο και μιας διοικητικής αρχής στη Γάζα.

Τη Δευτέρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε αυτή τη δήλωση μετά την άφιξή του στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με Άραβες και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για να συζητήσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η Γαλλία θα «εργαστεί διπλωματικά» στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για να «οικοδομήσει το διεθνές πλαίσιο» για μια δύναμη ασφαλείας στη Γάζα, δήλωσε ο Μακρόν, προσθέτοντας: «Η Γαλλία είναι έτοιμη και έχει αρχίσει τον σχεδιασμό».

Δεν είναι καθόλου σαφές, ωστόσο, εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα υποστηρίξει την εμπλοκή του ΟΗΕ. Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα δεν αναφέρει κανέναν σαφή ρόλο για τον ΟΗΕ εκτός από την διανομή της βοήθειας. Αντίθετα, το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει τη δημιουργία μιας «διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» με τη συμμετοχή αραβικών και διεθνών εταίρων, η οποία θα αναπτυχθεί στη Γάζα.

Ευρωπαίοι που έχουν μείνει εκτός δράσης

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι οι προτάσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, προσπαθούν να αποκτήσουν μεγαλύτερο λόγο στον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας, ακόμη και αν αυτό προέρχεται κυρίως μέσω των ρόλων τους στον ΟΗΕ.

«Είναι κάπως σαν μια προσπάθεια των Ευρωπαίων να επιστρέψουν στο παιχνίδι, επειδή στην πραγματικότητα στέκονται σχεδόν στο περιθώριο», δήλωσε στο Politico ο Simon Wolfgang Fuchs, ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. «Οι δυνάμεις που έχουν πραγματικά λόγο εδώ είναι το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία, οι οποίες έχουν εμπλακεί πολύ έντονα σε αυτή τη συμφωνία, ενώ η Ευρώπη όχι».

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ακόμη δηλώσει εάν θα υποστηρίξει την γαλλογερμανική έκκληση για εμπλοκή του ΟΗΕ. Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα «παρέχει την υποστήριξή του στην ανάπτυξη μιας αποστολής παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός, μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας και της εφαρμογής ρυθμίσεων μεταβατικής διακυβέρνησης στη Γάζα».

Τόσο η Γαλλία όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μαζί με τις ΗΠΑ. Η Γερμανία επιδιώκει μια θέση ως μη μόνιμο μέλος το 2027.

Ωστόσο, οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί ηγέτες είναι επί του παρόντος εξαιρετικά επιφυλακτικοί απέναντι στα Ηνωμένα Έθνη. Μια επιτροπή του ΟΗΕ, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, διαπίστωσε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση είχε διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα, ένα εύρημα που Ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν σθεναρά. «Σας ευχαριστώ που αντιστέκεστε στα ψέματα κατά του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Τραμπ τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στην Κνεσέτ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ.

Τελικά, ωστόσο, η έντονη εξάρτηση του Τραμπ από τις αραβικές χώρες για την επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μπορεί να αναγκάσει τον Αμερικανό πρόεδρο να εξετάσει έναν ρόλο για τον ΟΗΕ, παρά την αποστροφή του προς τον οργανισμό. Αυτό συμβαίνει επειδή τα αραβικά έθνη τείνουν να ευνοούν έναν ρόλο για τον οργανισμό, με τον Αραβικό Σύνδεσμο να έχει προηγουμένως ζητήσει την ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στη Γάζα και στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

«Δεν είμαι πεπεισμένος ότι οι ΗΠΑ θα σταθούν εμπόδιο σε ένα ψήφισμα του ΟΗΕ εάν ακούσουν ξεκάθαρα από τους Άραβες του Κόλπου ειδικότερα ότι είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Γκόουαν, διευθυντής της μη κυβερνητική οργάνωσης International Crisis Group στον ΟΗΕ. «Ο Τραμπ είναι αρνητικός απέναντι στον ΟΗΕ, αλλά υιοθετεί μια ρεαλιστική προσέγγιση στο [Συμβούλιο Ασφαλείας] όταν πρέπει».

«Αμφιβάλλω ότι οι ΗΠΑ και οι Ισραηλινοί θα ακούσουν τους Ευρωπαίους μόνο σε αυτό το θέμα, αλλά αυτό που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες είναι ότι οι αραβικές χώρες έχουν πράγματι την προσοχή του Τραμπ στην κρίση της Γάζας. Έτσι, αν οι Άραβες και οι Ευρωπαίοι προωθήσουν από κοινού την ιδέα μιας λύσης και τη συνδέσουν με προσφορές στρατευμάτων και χρηματοδότησης για τη Γάζα, θα μπορούσε να συμβεί».

