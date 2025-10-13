search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

13.10.2025 23:50

Για «συνωμοσία των Τεμπών» κάνει λόγο ο Φλωρίδης – «Ο Πάνος Ρούτσι χρησιμοποιήθηκε»

13.10.2025 23:50
floridis_new

Για τη δίκη σχετικά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, μίλησε μεταξύ άλλων, στo Ertnews, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ξεκαθαρίζοντας ότι «είναι πιθανό η ημερομηνία έναρξης της δίκης να ανακοινωθεί αυτήν την εβδομάδα από την ίδια τη Δικαιοσύνη».

Πρόσθεσε ότι «αναμένουμε με βάσει τα κατηγορητήρια τα οποία έχουν συνταχθεί, ο εισαγγελέας Εφετών να ανακοινώσει την ημερομηνία» με τον ίδιο να τονίζει «σε αυτά τα δυόμισι χρόνια έχει διεξαχθεί μια υποδειγματική ανάκριση για μια τόσο μεγάλη τραγωδία».

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι «μόλις ξεκινήσει η δίκη όλα θα έρθουν στο φως. Είναι ενώπιον του ελληνικού λαού όλοι οι πραγματογνώμονες και όλες οι εκθέσεις. Άρα, κανείς δεν έχει το περιθώριο να μπορεί να κρύψει κάτι».

«Στα Τέμπη δημιουργήθηκε μια συνωμοσία που επηρέασε τον κόσμο»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης εξαπέλυσε δριμεία κριτική απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι «δεν θέλει να ξεκινήσει ποτέ η δίκη. Όσο είναι στη μυστικότητα της ανάκρισης, τόσο υπάρχει έδαφος για συνωμοσίες, όπως όλες αυτές που ζήσαμε αυτά τα δυόμισι χρόνια και οδήγησαν τον ελληνικό λαό στους δρόμους. Διαμορφώθηκε λοιπόν μια συνωμοσία η οποία πέρασε στον κόσμο και αποδείχτηκε ότι ήταν ένα ψέμα».

Σχετικά με την πυρόσφαιρα, σχολίασε ότι «έχει αποδειχθεί από που προέκυψε. Σε καμία περίπτωση δεν οφειλόταν σε παράνομο υλικό, επομένως δεν υπήρχε κανένα θέμα συγκάλυψης (…) Το πόρισμα του ΕΜΠ του κ. Καρώνη απέδειξε, πέραν πάσης επιστημονικής αμφισβητήσεως, από που προέκυψε η πυρόσφαιρα. Και το πόρισμα του κ. Τσακιρίδη σύμφωνα με το οποίο στην εμπορική αμαξοστοιχία δεν υπάρχει ίχνος φωτιάς».

Για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, σχολίασε ότι «ο κ. Παπαδημητρίου είπε ότι εξαναγκάστηκε να το δημοσιεύσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Έλεγε να περιμένουμε το ΕΜΠ, αλλά υποστήριξε ότι δεχόταν πιέσεις».

Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι «εμείς οφείλουμε να μιλάμε πέρα από χαρακτηρισμούς. Να μιλάμε με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Όταν λοιπόν μετά από δυόμισι χρόνια έχει διαμορφωθεί αυτή η συνωμοσία του ψέματος, είναι προφανές ότι στον κόσμο έχει δημιουργηθεί μια αμφιβολία. Αυτό όσο περνάει ο καιρός, τόσο αργά, αλλά σταθερά αποκαθίσταται μια σχέση εμπιστοσύνης με τη Δικαιοσύνη».

«Μέσα από μια τόσο τεράστια συνωμοσία που οι πάντες πίστεψαν ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να συγκαλύψει τη μεταφορά ενός παράνομου φορτίου το οποίο ευθύνεται για τον θάνατο των παιδιών και ότι σε αυτό ήταν συνεργός ήταν η Δικαιοσύνη, είναι προφανές ότι ο κλονισμός είναι μεγάλος».

«Ο Πάνος Ρούτσι χρησιμοποιήθηκε»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, αναφέρθηκε και στον Πάνο Ρούτσιλέγοντας ότι «ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποιήθηκε».

«Για να ξεκινήσει μια διαμαρτυρία σημαίνει ότι ένας άνθρωπος απευθύνθηκε κάπου και δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση που πήρε. Εδώ όμως έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος επί δυόμισι χρόνια που διαρκούσε η ανάκριση δεν εμφανίστηκε ποτέ να έχει το παραμικρό παράπονο. Και εμφανίστηκε δύο μέρες αφού έκλεισε η ανάκριση, λέγοντας ότι εγώ ξεκινάω απεργία πείνας πριν υποβάλει το αίτημά του. Εκεί λοιπόν αρχίζει ο πόλεμος στη Δικαιοσύνη: Μα γιατί αργείτε;», σχολίασε.

«Ειρήνη»: Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ

Opinion Poll: «Κόκκινη κάρτα» στην κυβέρνηση από 7 στους 10 πολίτες – Απώλειες ΝΔ, στο 26,1% η δυνητική ψήφος για Τσίπρα

Άγριος καυγάς Άδωνι-Δάγκα στη Βουλή για τη συμφωνία για τη Γάζα

