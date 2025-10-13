Τέμπη: Κείμενο διαμαρτυρίας 50 συγγενών θυμάτων για την ανακριτική διαδικασία

Σοβαρά λάθη, καθυστερήσεις και παραλείψεις στην ανακριτική διαδικασία καταγγέλλουν οι οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, εκφράζοντας έλλειμμα εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη καθώς πλησιάζει η έναρξη της δίκης για το πολύνεκρο δυστύχημα.

«Η εμπιστοσύνη που μπορεί να έχουν οι συγγενείς απέναντι στην απόφαση που θα εκδοθεί δεν θα είναι αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει για να σταθεί η δικαιοσύνη στο ύψος των περιστάσεων», δήλωσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας θύματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν πενήντα συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, θέτουν σειρά ερωτημάτων, ανάμεσά τους για την απουσία συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο, την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, το βιντεοληπτικό υλικό από τον εμπορικό σταθμό Θεσσαλονίκης, τα παραποιημένα ηχητικά του πρώτου διαστήματος, ενώ διερωτώνται και γιατί ένας άνθρωπος έπρεπε να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα εκταφής.

Ερωτήματα ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την εκταφή της σορού του παιδιού του θέτει ο Παύλος Ασλανίδης, με τον δικηγόρο του Γιάννη Μαντζουράνη, να αναφέρει πως: «Είναι δεδομένη η δυσπιστία μας. Πέραν αυτού, είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία στην Ελλάδα για να διενεργηθούν βιοχημικές εξετάσεις, όπως ζητούν οι γονείς».

Να μην υλοποιηθεί η εξαγγελία για προστασία, συντήρηση και καθαριότητα του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζήτησε ο Πάνος Ρούτσι. «Ο πρωθυπουργός περίμενε να τελειώσει η απεργία πείνας και να μας διώξει μια και καλή. Αυτό το μνημείο θα παραμείνει έτσι», ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου έτους.

Διαβάστε επίσης:

Κάρυστος: Πέθανε η 53χρονη Γεωργία που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγο της – Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο

Βριλήσσια: 45χρονος με τσεκούρι προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητο (βίντεο)

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου