ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στο 2% για την Ελλάδα

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 2% τόσο για εφέτος όσο και για το 2026, έναντι 2,3% το 2024, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) με την έκθεση του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, εκτιμήσεις συντηρητικότερες σε σχέση με αυτές της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,2% για το 2025 και 2,4% για το 2026.

Ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να παραμείνει υψηλότερος από ό,τι στην Ευρωζώνη, όπου αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,3% τόσο φέτος όσο και το 2026.

Το ΔΝΤ προβλέπει ότι θα συνεχισθεί η μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα στο 9% εφέτος και στο 8,4% το 2026 από 10,1% πέρυσι.

Για τον πληθωρισμό, με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη της Eurostat, προβλέπει ότι θα ανέλθει σε μέσα επίπεδα το 2025 σε 3,1% από 3% πέρυσι για να μειωθεί στο 2,5% το 2026.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να αποκλιμακωθεί από το 7% του ΑΕΠ το 2024 στο 5,8% εφέτος και το 5,3% το 2026.

Η παγκόσμια οικονομία

«Σε συνεχή μεταβολή η παγκόσμια οικονομία, οι προοπτικές της παραμένουν αβέβαιες» είναι ο τίτλος της έκθεσης του Ταμείου.

«Η παγκόσμια οικονομία προσαρμόζεται σε ένα τοπίο που έχει αναδιαμορφωθεί από τα νέα μέτρα πολιτικής», σημειώνει, αναφερόμενο στις αυξήσεις των δασμών από τις ΗΠΑ. «Κάποιοι ακραία υψηλοί δασμοί μετριάστηκαν χάρη σε μεταγενέστερες συμφωνίες και αναπροσαρμογές. Ωστόσο, το συνολικό περιβάλλον παραμένει ασταθές και οι προσωρινοί παράγοντες που στήριξαν τη δραστηριότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, όπως το frontloading (η επιτάχυνση των εξαγωγών στις ΗΠΑ πριν την εφαρμογή των αυξημένων δασμών), εξαντλούνται», προσθέτει.

Το αποτέλεσμα είναι οι προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη να έχουν αναθεωρηθεί μεν ελαφρά ανοδικά σε σχέση με τις προβλέψεις του Απριλίου 2025, αλλά να εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες σε σχέση με αυτές πριν τις αυξήσεις δασμών από τις ΗΠΑ.

Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί από 3,3% το 2024 σε 3,2% το 2025 και 3,1% το 2026, με τις αναπτυγμένες οικονομίες να σημειώνουν ρυθμό περίπου 1,5% και τις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες λίγο πάνω από 4%.

Ο πληθωρισμός αναμένεται ότι θα συνεχίσει να μειώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, αν και με διαφορές μεταξύ των χωρών, καθώς στις ΗΠΑ προβλέπεται να κινηθεί υψηλότερα από τον στόχο, ενώ σε άλλες χώρες θα κινηθεί χαμηλότερα.

Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι καθοδικοί, σύμφωνα με το ΔΝΤ, καθώς η παρατεταμένη αβεβαιότητα, ο αυξημένος προστατευτισμός και οι διαταραχές στην προσφορά εργασίας ενδέχεται να την περιορίσουν. Οι δημοσιονομικές αδυναμίες, πιθανές διορθώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η διάβρωση των θεσμών ενδέχεται να απειλήσουν τη σταθερότητα, προσθέτει το ΔΝΤ, καλώντας τους υπεύθυνους φορείς άσκησης πολιτικής να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη με αξιόπιστες, διαφανείς και βιώσιμες πολιτικές

Η εμπορική διπλωματία, σημειώνει, πρέπει να συνδυαστεί με μακροοικονομικές προσαρμογές και οι χώρες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην ανάγκη να διατηρηθεί η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών.

