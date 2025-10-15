search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 01:22
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

15.10.2025 23:06

EuroCup: Πρεμιέρα με το δεξί για τον ΠΑΟΚ, δεύτερη ήττα για τον Πανιώνιο (Video)

15.10.2025 23:06
paok eurocup

Διατηρώντας στην ψυχραιμία του στο τελευταίο πεντάλεπτο του ματς, όταν η αντίπαλός του μείωσε στον ένα πόντο (71-70), ο ΠΑΟΚ επικράτησε απόψε, στο PAOK Sports Arena, για την 1η αγωνιστική του Europe Cup, επί της πρωταθλήτριας Κοσόβου, Τρέπτσα, με 85-74. Σε ένα παιχνίδι που ήταν αποτελεσματικότερος, στη μεγαλύτερη διάρκειά του, στο οποίο βρέθηκε να έχει διαφορά μέχρι 19 πόντους (23’ 54-35).

Σημείο αναφοράς για τον «Δικέφαλο», ο οποίος υστέρησε στη ρακέτα (μάζεψε 29, με τους Κοσοβάρους να έχουν 42, εκ των οποίων 17 ήταν επιθετικά), αποτέλεσε η επιθετική πολυφωνία του, με τον Στίβεν Μπράουν να είναι ο κορυφαίος του στο παρκέ (18 πόντοι, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα). Το έργο του στήριξαν οι Κλίβελαντ Μέλβιν (14 πόντοι, με 4/9 τρίποντα), Κέι Τζέι Τζάκσον (14 πόντοι), Τόμας Ντίμσα (13 πόντοι).

Πρώτος σκόρερ για την Τρέπτσα ήταν ο ΤζαΚόρι Πέιν (19 πόντοι, 4 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 45-33, 63-55, 85-74

Διαιτητές: Βαν Χόγιε (Βέλγιο), Τβάουρι (Γεωργία), Μέιρσον (Ισραήλ)

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 14 (4), Κόνιαρης 7 (1), Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζάκσον 14 (1), Τζόουνς 8, Περσίδης 7 (1), Μπράουν 18 (1), Φίλλιος, Μουρ 4, Ντίμσα 13 (2).

ΤΡΕΠΤΣΑ (Αζίζ Μπεκίρ): Πέιν 19, Αρσλάναγκιτς 13 (2), Τούνα, Τμούσιτς 8 (2), Χαρίζι 5 (1), Τζόουνς 9, Μπράουν 13, Καπίτι 7.

Δεύτερη ήττα για τον Πανιώνιο και πρώτη εντός έδρας

H αντίδραση που έβγαλε ο Πανιώνιος στο τελευταίο δεκάλεπτο, δεν ήταν αρκετή για να καλύψει 30 λεπτά αγωνιστικής… καθίζησης, με αποτέλεσμα οι «κυανέρυθροι» να υποστούν τη δεύτερη ήττα τους στον Β’ όμιλο του EuroCup και πρώτη ενώπιον του κοινού τους. Το σύνολο του Λούκα Παβίτσεβιτς «έπεσε» με το τελικό 56-66 από την Μπουργκ αν Μπρες στο κλειστό της Γλυφάδας, για την 3η αγωνιστική, με τη γαλλική ομάδα να διατηρεί το αήττητο της (3/3).

Μετά από τρία λεπτά επιθετικής… αφωνίας του Πανιωνίου στην εκκίνηση του αγώνα, ο Κρούζερ συνδέθηκε από την περιφέρεια, ο Τσαλμπούρης ακολούθησε με ένα προσωπικό σερί 5-0 για το 12-10, αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν περισσότερες λύσεις στην επίθεση για να ανακτήσουν το προβάδισμα και να κλείσουν την πρώτη περίοδο στο +1 (15-16). 

Με τον Πανιώνιο να κολλάει στον αμυντικό… βάλτο της Μπουργκ στο δεύτερο δεκάλεπτο και να περιορίζεται στους 10 πόντος, οι Γάλλοι επέβαλαν τον ρυθμό τους και πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +9 (25-34). 

Η εικόνα παρέμεινε ίδια στην τρίτη περίοδο, με τους φιλοξενούμενους να ξεφεύγουν ακόμη και με +17 (25-42 στο 24΄), εδραιώνοντας την υπεροχή τους.

Οι «κυανέρυθροι» ανέβασαν στροφές στην τέταρτη περίοδο και βρήκαν στο πρόσωπο του Σταρκς τον παίκτη που θα σήκωνε το βάρος της επίθεση, ροκανίζοντας τη διαφορά μέχρι το -5 (54-59 στο 36΄), μετά από ένα επιμέρους σκορ 17-7. Ωστόσο, ένα καθοριστικό γκολ-φάουλ από τον ΜαγΚί στο 37΄ επανέφερε την τάξη για τους Γάλλους, που εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Πανιωνίου στο πιο κρίσιμο σημείο, φτάνοντας άνετα στη νίκη με 56-66. 

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 25-34, 37-53, 56-66

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Λούκα Παβίτσεβιτς): Γουότσον 10, Σταρκς 9 (1), Πάπας 7, Λούντζης 5 (1), Τσαλμπούρης 11 (1), Λούις 2, Γουόλ 3, Κρούζερ 7 (2), Χαντς 2.

ΜΠΟΥΡΓΚ (Φρεντερίκ Φοτού): ΜακΓκί 17 (4), Μίτσελ 10 (2), Μουλαρέ 2, Λαμπανκα 3 (1), ΜακΝτόουελ Ράιτ 7, Γκαχ 4, Εμπάγια, Λίντο 7, Κοκίλα 9, Μοκόκα 7 (1).

