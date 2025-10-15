Green Academy: Βιώσιμη αποκατάσταση σε πράσινα επαγγέλματα για νέους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη

Το Green Academy, μία καινοτόμο πρωτοβουλία που συνδυάζει κοινωνική προσφορά, πράσινη ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης κυρίως των νέων της Θεσσαλονίκης, εγκαινιάζει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Πρόκειται για μία στρατηγική συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Οδύσσεια», η οποία αποσκοπεί στην πρακτική εκπαίδευση νέων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε πράσινα επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση, όπως η βιώσιμη γεωργία, η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ και η μαγειρική χωρίς σπατάλη.

Δηλαδή έχει ως βασικό στόχο να προετοιμάσει ουσιαστικά νέες και νέους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την άμεση ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καλλιεργώντας δεξιότητες υψηλής ζήτησης και ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν επενδύει τυχαία στη Θεσσαλονίκη, καθώς θέλει να ενισχύσει την εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην τοπική κοινωνία της Πρωτεύουσας της Μακεδονίας και όχι μόνο.

Ήδη, στο πρόγραμμα συμμετέχουν 30 άτομα, τα οποία μέσα από καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης, εφοδιάζονται με σύγχρονες γνώσεις και πολύτιμες «πράσινες» δεξιότητες που αποτελούν πλέον αναγκαία εφόδια για την επαγγελματική τους πορεία.

Παράλληλα, παρέχει στοχευμένη υποστήριξη για την εύρεση σταθερής απασχόλησης και την απορρόφησή τους σε επαγγελματικούς κλάδους με προοπτική, δημιουργώντας πραγματικές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης για το παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

Με την κίνηση αυτή η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποδεικνύει ότι η πράσινη μετάβαση μπορεί να μεταφραστεί σε πραγματικές ευκαιρίες, επιστρέφοντας αξία στην τοπική κοινωνία μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης με δεξιότητες που ζητά η αγορά.

Γενικότερα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύει σταθερά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριοποίησής της σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας της.

Με τη στρατηγική «Παράγουμε ένα καλύτερο αύριο», η εταιρεία αναπτύσσει μία ολιστική προσέγγιση, μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες και στρατηγικές συνεργασίες, η οποία εστιάζει σε ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με βασικό στόχο το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στην παραγωγή ως το 2030, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, με επίκεντρο τους συνεργάτες – καλλιεργητές στο πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού, στους οποίους προσφέρει δωρεάν μια εξελιγμένη πλατφόρμα Γεωργίας Ακριβείας, αλλά και την υπευθυνότητα, ενεργώντας ως θεματοφύλακας της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ στην χώρα μας.

To Green Academy δεν είναι μόνο μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία· αποτελεί ένα βήμα προς ένα βιώσιμο επαγγελματικό μέλλον, γεμάτο προοπτικές, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους να συμμετέχουν ενεργά σε μια κοινωνία που κινείται προς ένα πιο πράσινο και ψηφιακό αύριο.

Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Γιάννης Γεωργακέλλος: «Μέσα από το Green Academy ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Οδύσσεια για να εξοπλίσουμε τους νέους ανθρώπους με τα σύγχρονα εργαλεία που χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με αυτοπεποίθηση στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς και της πράσινης οικονομίας, ενισχύοντας έμπρακτα την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας. Η πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί κομμάτι της ιστορίας και της παραγωγικής μας ταυτότητας και με το Green Academy, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποδεικνύει πως συνεχίζει να επενδύει στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες και στρατηγικές συνεργασίες».

Εκ μέρους της Οδύσσειας, η Dina Rokić, Branch Manager στο Κέντρο Νέων του οργανισμού στη Θεσσαλονίκη, δηλώνει: «Το Green Academy δημιουργεί βιώσιμες ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης για νέα άτομα, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εξειδίκευση. Μέσα από την συνεργασία μας με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανοίγουμε την εκπαίδευση σε πράσινες δεξιότητες και υποστηρίζουμε την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση σε τομείς, όπως η βιώσιμη γεωργία, η μαγειρική χωρίς σπατάλη και οι πράσινες κατασκευές. Με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε στα νέα ταλέντα τα εργαλεία να χτίσουν ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης και συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη και συμπεριληπτική κοινωνία».