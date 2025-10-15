Με σπασμένα φρένα έτρεξαν τον Σεπτέμβριο η ζήτηση, οι τιμές πωλήσεις και ενοικίων στα ακίνητα – θα συνεχίσουν να καταγράφουν υψηλές ανατιμήσεις και το 2026

Παγιώνεται ο αυξητικούς ρυθμός ζήτησης, πώλησης και ενοικίασης των ακινήτων στη χώρα μας το 2025 .

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο 2025 πανελλαδικά η μέση τιμή πώλησης ήταν $2.664/τ.μ. (+3,94% ετησίως) και η μέση τιμή ενοικίασης ήταν $10,29/τ.μ. (+2,90% ετησίως).

Ειδικότερα οι αυξήσεις τιμών πώλησης για τον περασμένο Σεπτέμβριο διαμορφώνονται ως εξής:

Σε εθνικό επίπεδο: Σεπτέμβριος 2025: $2.664/τ.μ. (+3,94% ετησίως).

Στην Αττική (3ο τρίμηνο 2025): Κέντρο Αθήνας: +27,4% Δραπετσώνα: +26,3% Πέραμα: +26,1% Περιστέρι: +22,0%



Αύξηση καταγράφεται και στις τιμες ενοικίασης

Σε εθνικό επίπεδο: Σεπτέμβριος 2025: $10,29/τ.μ. (+2,90% ετησίως).

Στην Αττική (3ο τρίμηνο 2025): Γκάζι–Μεταξουργείο–Βοτανικός: +18,8% Πετρούπολη: +17,6% Πέραμα: +15,5% Φιλοθέη: +15,3% Αιγάλεω: +15,2%



Σταθερές τιμές σύμφωνα με τις πλατφόρμες αγγελιών τον Σεπτέμβριο κράτησαν οι περιοχές:

Πωλήσεις (3ο τρίμηνο 2025): Νέα Σμύρνη, Αγία Παρασκευή, Μεταμόρφωση, Κολωνάκι-Λυκαβηττός, Καστέλλα-Πασαλιμάνι. Τα νότια προάστια παροτι δεν κατέγραψαν αυξομειώσεις διατηρούν την πρωτοκαθεδρία ως οι ακριβότερες περιοχές, με μέση τιμή πώλησης στα 7.000 €/τ.μ. στη Βουλιαγμένη.

Ενοικιάσεις (3ο τρίμηνο 2025): Ιστορικό κέντρο Αθήνας, Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Καμίνια-Παλαιά Κοκκινιά, Άνοιξη, Βάρη-Βάρκιζα.

Παρότι το ράλι των τιμών συνεχίζεται η έρευνα της Cerved Real Estate Services, επισημαίνει ότι περίπου 57% των ειδικών θεωρούν ότι η ζήτηση συνεχώς θα αυξάνεται και θα ξεπερνά την προσφορά στην αγορά κατοικίας και το 2026. Επισημαίνουν δε ότι τα ενοίκια θα αυξηθούν περισσότερο σε περιοχές όπου η αγορά κατοικίας δεν καλύπτει τη ζήτηση, ιδίως σε κέντρα πόλεων και περιοχές με πολλή κίνηση τουρισμού.

Θυμίζουμε ότι οι αυξήσεις στις τιμές ακινήτων καταγράφονται εδώ και μια επταετία αφού πανελλαδικά από το 2017 έως το 2024 η αύξηση φθανει το 69,2%, ενώ στην Αττική οι αυξήσεις έχουν ξεπεράσει το 85%.

Την ίδια ώρα οι ενοικιάσεις κατοικιών σύμφωνα με τον Spitogatos αυξάνονται κατα 7,6% αύξηση στο τρίτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο το 2023, ενώ οι τιμές πώλησης “συζητούμενες” (asking prices) αυξήθηκαν κατα την ίδια περίοδο 6,8%.

Οι Παράγοντες που ωθούν τις αυξήσεις σύμφωνα με τους ειδικούς είναι :

Η περιορισμένη προσφορά

Οι λιγότερες χρόνο με το χρόνο νέες οικοδομές / άδειες κατασκευής.

Το κόστος των υλικών και κυρίως οι δυσκολίες στην κατασκευής (εργατικό κόστος, καθυστερήσεις)

Η αυξανόμενη ζήτηση: Ειδικά από Έλληνες που αναζητούν ασφάλεια και από ξένους επενδυτές, ιδιαίτερα για πολυτελή ακίνητα.

Τα ακίνητα λειτουργούν όλο και περισσότερο ως επενδυτικό προϊόν, ενισχύοντας τις τιμές, ειδικά στις τουριστικές περιοχές.

Οι αλλαγές στην Golden Visa και η πίεση στην προσιτή φοιτητική στέγαση.

