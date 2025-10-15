Με σπασμένα φρένα έτρεξαν τον Σεπτέμβριο η ζήτηση, οι τιμές πωλήσεις και ενοικίων στα ακίνητα – θα συνεχίσουν να καταγράφουν υψηλές ανατιμήσεις και το 2026

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Παγιώνεται ο αυξητικούς ρυθμός ζήτησης, πώλησης και ενοικίασης των ακινήτων στη χώρα μας το 2025 .
Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο 2025 πανελλαδικά η μέση τιμή πώλησης ήταν $2.664/τ.μ. (+3,94% ετησίως) και η μέση τιμή ενοικίασης ήταν $10,29/τ.μ. (+2,90% ετησίως).
Ειδικότερα οι αυξήσεις τιμών πώλησης για τον περασμένο Σεπτέμβριο διαμορφώνονται ως εξής:
Αύξηση καταγράφεται και στις τιμες ενοικίασης
Σταθερές τιμές σύμφωνα με τις πλατφόρμες αγγελιών τον Σεπτέμβριο κράτησαν οι περιοχές:
Παρότι το ράλι των τιμών συνεχίζεται η έρευνα της Cerved Real Estate Services, επισημαίνει ότι περίπου 57% των ειδικών θεωρούν ότι η ζήτηση συνεχώς θα αυξάνεται και θα ξεπερνά την προσφορά στην αγορά κατοικίας και το 2026. Επισημαίνουν δε ότι τα ενοίκια θα αυξηθούν περισσότερο σε περιοχές όπου η αγορά κατοικίας δεν καλύπτει τη ζήτηση, ιδίως σε κέντρα πόλεων και περιοχές με πολλή κίνηση τουρισμού.
Θυμίζουμε ότι οι αυξήσεις στις τιμές ακινήτων καταγράφονται εδώ και μια επταετία αφού πανελλαδικά από το 2017 έως το 2024 η αύξηση φθανει το 69,2%, ενώ στην Αττική οι αυξήσεις έχουν ξεπεράσει το 85%.
Την ίδια ώρα οι ενοικιάσεις κατοικιών σύμφωνα με τον Spitogatos αυξάνονται κατα 7,6% αύξηση στο τρίτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο το 2023, ενώ οι τιμές πώλησης “συζητούμενες” (asking prices) αυξήθηκαν κατα την ίδια περίοδο 6,8%.
Οι Παράγοντες που ωθούν τις αυξήσεις σύμφωνα με τους ειδικούς είναι :
Διαβάστε επίσης:
Bitcoin: Το μεγάλο σορτάρισμα – Πώς χάθηκαν σε ένα βράδυ 19 δισ. $ με ένα tweet του Τραμπ και δύο «παίκτες» κέρδισαν 160 εκατομμύρια
Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω 28ης Οκτωβρίου – Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ATM
Ξεκινά την Τετάρτη η διάθεση πετρελαίου Θέρμανσης: Τι αλλάζει στα παραστατικά αγοράς για τις επιδοτήσεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.