ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 19:54
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

15.10.2025 16:55

Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο της Αθήνας για πραγματικές αυξήσεις και 13η-14η σύνταξη

15.10.2025 16:55
sydaxiouxoi

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κοτζιά και πορεία προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πραγματοποίησαν σήμερα οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, με κεντρικά αιτήματα την άμεση λήψη μέτρων ενάντια στην ακρίβεια, την αποκατάσταση των συντάξεων, την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι συνταξιούχοι διεκδικούν μεταξύ άλλων πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στις κύριες και επικουρικές, την καταβολή των αναδρομικών της 13ης και της 14ης σύνταξης, την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη τώρα.

Παράλληλα, ζητούν μέτρα για την υγεία, με την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και άμεσες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές υγείας. Επίσης, οι συνταξιούχοι απαιτούν δωρεάν υγεία, με την κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και δωρεάν παροχή φαρμάκων.

Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνεται και η δημιουργία δημόσιων γηροκομείων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χ. Δούκας: «Ο σεβασμός για τον πολιτισμό ξεκινάει από τη συμπεριφορά μας στον δημόσιο χώρο» – Παρεμβάσεις για την προστασία των μνημείων της Αθήνας

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

6691507-2
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμή χειραψία Σαμαρά – Καραμανλή στην παλαιά Βουλή

opekepe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κουρμέντζα κατά Σημανδράκου – Τυχεροπούλου – Για «σιωπή και υπεκφυγές» μιλά η αντιπολίτευση

sxoleio new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο Βόλο – 12χρονος απείλησε με σουγιά συμμαθητή του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 19:53
1 / 3