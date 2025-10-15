Σε σοκ 43χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από επιχειρηματία – «Αν δεν ήταν οι περαστικοί, θα με σκότωνε»

Σε κατάσταση – σοκ βρίσκεται η 43χρονη γυναίκα, η οποία το πρωί της Τρίτης, 14/10 έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο χώρο της αισθητικής ιατρικής.

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης, με τον εισαγγελέα να του ασκεί ποινική δίωξη για τέσσερα πλημμελήματα.

Στα δικαστήρια βρέθηκε και η 43χρονη – θύμα της επίθεσης, η οποία μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» και περιέγραψε όσα συνέβησαν.

Μεταξύ άλλων, η γυναίκα εξήγησε με τρεμάμενη φωνή ότι αυτό που προκάλεσε την οργή του επιχειρηματία εναντίον της ήταν το γεγονός ότι η ίδια οδηγούσε το όχημά της επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης με χαμηλότερη ταχύτητα από αυτήν που ο ίδιος «ενέκρινε».

«Φοβήθηκα πάρα πολύ, ερχόταν με μανία καταπάνω μου με μανία»

«Ήθελα να πάω στο σπίτι μου, στο παιδάκι μου και βρέθηκε ένας παρανοϊκός, ο οποίος με καταδίωξε με το αμάξι του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Κατέβηκε κάτω από το αμάξι του, ήρθε προς το μέρος μου απειλητικά, χτυπούσε το τζάμι του αυτοκινήτου, την πόρτα μου, έβριζε, έκανε χειρονομίες», ανέφερε αρχικά εμφανώς ταραγμένη η 43χρονη.

«Σταμάτησε ένα παλικάρι και τον σταμάτησε. Του είπε: “Τι κάνεις εκεί;”. Και του απάντησε: “Να μη σε ενδιαφέρει” και συνέχισε να με χτυπάει. Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη, πολύ κουρασμένη», συνέχισε η ίδια.

Απαντώντας στο γιατί την καταδίωκε ο επιχειρηματίας, η 43χρονη είπε: «Γιατί πήγαινα με 50-60 χιλιόμετρα. Και επειδή εγώ ήμουν νόμιμη. Και γιατί είμαι γυναίκα και είμαι τόσο αδύναμη που δεν μπορώ να κάνω κάτι». «Ερχόταν με μανία καταπάνω μου. Αν δεν ήταν οι περαστικοί, θα με σκότωνε, δε θα με άφηνε. Δε θα έφευγα από τα χέρια του» πρόσθεσε.

Η 43χρονη γυναίκα μίλησε και για τον φόβο που βίωσε όταν αντίκρυσε τον δράστη της επίθεσης στο δικαστήριο: «Φοβήθηκα πάρα πολύ. Κρατιόμουν να μην πέσω κάτω. Ισχυρίστηκε ότι όλα είναι στη φαντασία μου. Ναι, και το κολάρο στη φαντασία μου είναι, και τα μαλλιά που μου τράβηξε και μου έκοψε, της φαντασίας μου είναι, γιατί δεν είχα τι να κάνω χθες το βράδυ και είπα να βάλω έναν άνθρωπο στη φυλακή».

«Ήμουν τόσο πολύ σοκαρισμένη. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η κόρη μου, τι θα κάνει, πώς θα συνεχίσει τη ζωή της αν δεν υπήρχα εγώ. Θα δικαιωθώ γιατί είναι αλήθεια, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου όπως ισχυρίστηκε. Είναι αλήθεια και η αλήθεια πρέπει να βγαίνει», τόνισε η ίδια.

Στις 29 Οκτωβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης

Σημειώνεται ότι ο επιχειρηματίας αφέθηκε ελεύθερος και η δίκη του αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου, μετά από αίτημα και των δύο πλευρών.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τέσσερα πλημμελήματα, και συγκεκριμένα για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή.

