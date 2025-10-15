Ένοχος και στο Εφετείο ο δολοφόνος με το τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης – Καταδικάστηκε σε ισόβια και 26 χρόνια  

Ένοχος κρίθηκε και από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας ο δράστης με το τσεκούρι, ο οποίος στις 16 Ιουλίου του 2020 εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης και επιτέθηκε σε εργαζόμενους, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, ένας εκ των οποίων έχασε στη συνέχεια τη ζωή του, μετά από πολύμηνη νοσηλεία.

Σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr, ο δράστης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας των εργαζομένων που τραυμάτισε, καθώς και για τα αδικήματα της οπλοχρησίας και της οπλοκατοχής.

Η ίδια ποινή του είχε επιβληθεί και πρωτόδικα, με το δικαστήριο να μην του αναγνωρίζει κανένα ελαφρυντικό, και να απορρίπτει τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι ο κατηγορούμενος έδρασε εν βρασμώ ψυχής.

Κοζάνη: Σε θυμό και αντίδραση στην «κρατική βία» απέδωσε τις πράξεις του ο 50χρονος

Στην απολογία του ο 50χρονος επιχείρησε να αποδώσει τις πράξεις του σε θυμό, και τις παρουσίασε ως αντίδραση προς την κρατική εξουσία και τους εκπροσώπους της.

Επί αρκετή ώρα καταφέρθηκε εναντίον της «κρατικής βίας» – όπως την ονόμασε –, των ΜΜΕ και των δομών του κράτους, όπως η Εφορία «η οποία λειτουργεί ως εισπράκτορας και ελέγχει το λαό».

Μάλιστα, σε ερώτηση της έδρας για το αν μετάνιωσε, είπε πως δεν μετάνιωσε γιατί δεν μπορούσε αλλιώς να σταματήσει η βία.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, η διορισμένη συνήγορος από το κράτος τόνισε, μεταξύ άλλων, πως τον δράστη δεν τον ενδιαφέρει η απόφαση, αποδέχεται τις πράξεις του, και το μόνο που επιζητά στη διαδικασία είναι να «ακουστεί η δική του αλήθεια».

Η εισαγγελέας, από την πλευρά της, ήταν καταπέλτης για τις πράξεις του δράστη τονίζοντας πως θεώρησε τον εαυτό του «αυτόκλητο τιμωρό του συστήματος, ενώ αποδεδειγμένα ήθελε να σκοτώσει όλο και περισσότερους».

Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του 50χρονου με ποινή όπως και πρωτοδίκως, πρόταση την οποία έκανε αποδεκτή ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας.

