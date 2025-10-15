search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 17:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 15:45

Ένοχος και στο Εφετείο ο δολοφόνος με το τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης – Καταδικάστηκε σε ισόβια και 26 χρόνια  

15.10.2025 15:45
eforia_kozani_1010_1920-1080_new

Ένοχος κρίθηκε και από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας ο δράστης με το τσεκούρι, ο οποίος στις 16 Ιουλίου του 2020 εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης και επιτέθηκε σε εργαζόμενους, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, ένας εκ των οποίων έχασε στη συνέχεια τη ζωή του, μετά από πολύμηνη νοσηλεία.

Σύμφωνα με το  e-ptolemeos.gr, ο δράστης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας των εργαζομένων που τραυμάτισε, καθώς και για τα αδικήματα της οπλοχρησίας και της οπλοκατοχής.

Η ίδια ποινή του είχε επιβληθεί και πρωτόδικα, με το δικαστήριο να μην του αναγνωρίζει κανένα ελαφρυντικό, και να απορρίπτει τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι ο κατηγορούμενος έδρασε εν βρασμώ ψυχής.

Κοζάνη: Σε θυμό και αντίδραση στην «κρατική βία» απέδωσε τις πράξεις του ο 50χρονος

Στην απολογία του ο 50χρονος επιχείρησε να αποδώσει τις πράξεις του σε θυμό, και τις παρουσίασε ως αντίδραση προς την κρατική εξουσία και τους εκπροσώπους της.

Επί αρκετή ώρα καταφέρθηκε εναντίον  της «κρατικής βίας» – όπως την ονόμασε –, των ΜΜΕ και των δομών του κράτους, όπως η Εφορία «η οποία λειτουργεί ως εισπράκτορας και ελέγχει το λαό».

Μάλιστα, σε ερώτηση της έδρας για το αν μετάνιωσε, είπε πως δεν μετάνιωσε γιατί δεν μπορούσε αλλιώς να σταματήσει η βία.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, η διορισμένη συνήγορος από το κράτος τόνισε, μεταξύ άλλων, πως τον δράστη δεν τον ενδιαφέρει η απόφαση, αποδέχεται τις πράξεις του, και το μόνο που επιζητά στη διαδικασία είναι να «ακουστεί η δική του αλήθεια».

Η εισαγγελέας, από την πλευρά της, ήταν καταπέλτης για τις πράξεις του δράστη τονίζοντας πως θεώρησε τον εαυτό του «αυτόκλητο τιμωρό του συστήματος, ενώ αποδεδειγμένα ήθελε να σκοτώσει όλο και περισσότερους».

Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του 50χρονου με  ποινή όπως και πρωτοδίκως, πρόταση την οποία έκανε αποδεκτή ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε επίσης:

Ενημέρωση για τα μπλόκα μέσω Viber: Τα μηνύματα που αντάλλασσαν τα μέλη του group – Ο… παραλογισμός και οι επιφυλάξεις των νομικών για τις συλλήψεις (photos)

Συνελήφθη στη Βοιωτία ο 27χρονος που είχε αποδράσει από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

Πέθανε ο Γιώργος Πιπερίδης του ιστορικού ζαχαροπλαστείου Lido στο Παγκράτι – Το πιο διάσημο τσουρέκι της Αθήνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diathikes 2
ΕΛΛΑΔΑ

Diathikes.gr: Μειώνεται ο χρόνος δημοσίευσης διαθήκης από 400 ημέρες σε 7 – Όσα αλλάζουν

voridis-varras-3455
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πυρά» Βάρρα κατά Βορίδη: «Αλλάζει διαρκώς το αφήγημά του» – Τι απαντά στο email του πρώην υπουργού

stournaras_1510_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: «Να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να πάρουμε και τα 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης» (video)

spiti-soumaxer
ΚΟΣΜΟΣ

Νοσοκόμα καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού στην έπαυλη της οικογένειας Σουμάχερ

ergazomenoi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Drones για την… τήρηση του ωραρίου εργασίας έχει επιστρατεύσει η Επιθεώρηση Εργασίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 17:26
diathikes 2
ΕΛΛΑΔΑ

Diathikes.gr: Μειώνεται ο χρόνος δημοσίευσης διαθήκης από 400 ημέρες σε 7 – Όσα αλλάζουν

voridis-varras-3455
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πυρά» Βάρρα κατά Βορίδη: «Αλλάζει διαρκώς το αφήγημά του» – Τι απαντά στο email του πρώην υπουργού

stournaras_1510_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: «Να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να πάρουμε και τα 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης» (video)

1 / 3