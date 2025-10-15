ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Να μην επιμείνει η κυβέρνηση στον αυταρχικό της κατήφορο

«Τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, ημέρα γενικής απεργίας, δυνάμεις των ΜΑΤ εισέβαλλαν στο ΕΜΠ και συνέλαβαν 15 φοιτητές και φοιτήτριες που συμμετείχαν σε κατάληψη ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης του Φοιτητικού Συλλόγου της Αρχιτεκτονικής Σχολής. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τις διαγραφές φοιτητών, για τα πειθαρχικά μέτρα κατά φοιτητών και εργαζομένων στα πανεπιστήμια, για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Η Αστυνομία, με προφανή εντολή της πολιτικής ηγεσίας, δεν σταμάτησε εκεί: συνέλαβε και κράτησε επί ώρες και φοιτητές και δικηγόρους που συγκεντρώθηκαν στη ΓΑΔΑ νωρίς το πρωί της Τρίτης σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Οι 15 φοιτητές/τριες της Αρχιτεκτονικής αφέθηκαν ελεύθεροι το απόγευμα της Τρίτης, με κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα», επισημαίνει, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει, καταρρέοντας, το αποκρουστικό πλην γνωστό πρόσωπο κάθε κυβέρνησης της Δεξιάς: της καταστολής, της επίθεσης και της δίωξης ενάντια σε όποιον αντιδρά στα σχέδιά της».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί την κυβέρνηση να μην επιμείνει άλλο στον αυταρχικό της κατήφορο και δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στους διωκόμενους φοιτητές», καταλήγει η ανακοίνωση.

