Στη ΓΑΔΑ συγγενής του θύματος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Στη ΓΑΔΑ έχει πάει συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Με τον κλοιό να στενεύει γύρω από τον δράστη, ένα πρόσωπο, το οποίο εικάζεται ότι είναι το πρόσωπο που ήταν συνοδηγός του δράστη στο σκούτερ, έχει πάει στις αρχές προκειμένου να καταθέσει (ή να απολογηθεί αν αποδεχθεί τη σχέση του με το έγκλημα, με θύματα τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη). Δεν είναι ξεκάθαρες προς το παρόν οι προθέσεις του.

Ο δράστης, που σκότωσε με δύο πυροβολισμούς τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη και φίλο του, παραμένει άφαντος, με τις αρχές ωστόσο να θεωρούν πως είναι θέμα χρόνου να εντοπιστεί, αφού έχουν πολλά στοιχεία στα χέρια τους.

Η παρουσία του συνεργού του στο τμήμα, θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην υπόθεση. Σε ένα από τα βίντεο που βγήκαν στη δημοσιότητα, ο συνοδηγός του δράστη στο σκούτερ φαίνεται ξεκάθαρα και μάλιστα κουβαλά και στη πλάτη του κάτι που μοιάζει με κιθάρα ή θήκη από κιθάρα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο συνοδηγός είχε καθοδηγητικό ρόλο, οδηγώντας τον δράστη ως το σημείο του εγκλήματος χωρίς αυτό να είναι και βέβαιο.

