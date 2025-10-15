search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 17:30
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

15.10.2025 16:19

Τσουκαλάς για «Άγνωστο Στρατιώτη»: Τα μνημεία είναι για να ενώνουν, όχι να διχάζουν όπως προσπαθεί η κυβέρνηση

15.10.2025 16:19
tsoukalas pasok

«Η κυβέρνηση, με την παρέμβασή της για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, πέραν των συνεχών μπρος-πίσω και των υποχωρήσεων, προσπαθεί να κάνει επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής της ήττας», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του.

Υποστηρίζει ότι «έπαιξαν τα ρέστα τους για να μη δικαιωθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι, αλλά η Δικαιοσύνη τούς διέψευσε εκκωφαντικά» και πως «τώρα προσπαθούν και πάλι να διαιρέσουν την κοινωνία για να συνομιλήσουν με τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «τα εθνικά μνημεία είναι ζωτικά σύμβολα των κοινωνιών, που ανήκουν σε όλον τον λαό και είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί». «Τι θέλει να πετύχει με την υπαγωγή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Τι θέλει να μας πει; Ότι αν ήταν το Υπουργείο Άμυνας θα είχε συλλάβει τον κ. Ρούτσι; Ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε τα μνημεία;», σχολιάζει, ενώ τονίζει ότι «είναι απαράδεκτες οποιουδήποτε είδους τέτοιες παρεμβάσεις».

