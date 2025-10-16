search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 09:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 08:33

Βόλος: 12χρονος απείλησε συμμαθητή του μέσα στο σχολείο με σουγιά – Για «μια πλάκα» έκανε λόγο ο ανήλικος (video)

16.10.2025 08:33
sougias_pixabay
αρχείου @pixabay

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/10) σε σχολείο του Βόλου, όταν ένας 12χρονος μαθητής της Α΄ Γυμνασίου φέρεται να απείλησε συμμαθητή του με σουγιά ζητώντας του χρήματα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, όταν ο ανήλικος πλησίασε το θύμα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, τον απείλησε με μαχαίρι μήκους περίπου πέντε εκατοστών.

Ο συμμαθητής του αντέδρασε ψύχραιμα, ενημέρωσε αμέσως τον διευθυντή, ο οποίος κάλεσε τον 12χρονο στο γραφείο του, του πήρε τον σουγιά και ειδοποίησε την αστυνομία.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου συνέλαβαν τον ανήλικο και ειδοποίησαν τη μητέρα του.

Ο μαθητής υποστήριξε πως όλο το περιστατικό ήταν «μια πλάκα» και ότι είχε αγοράσει τον σουγιά μαζί με φίλους του.

Η Εισαγγελέας Ανηλίκων άσκησε δίωξη για απόπειρα ληστείας σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 12χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ αφέθηκε ελεύθερος λόγω ηλικίας. Δεν ασκήθηκε δίωξη εις βάρος της μητέρας του, η οποία φέρεται να ήταν συντετριμμένη από τις πράξεις του παιδιού της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα στον Βόλο. Οι αρχές εξετάζουν την επιβολή αναμορφωτικών μέτρων και παρακολούθησης από κοινωνικό λειτουργό.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας, προειδοποίηση Κολυδά για έντονα καιρικά φαινόμενα – Πού θα βρέξει σήμερα (videos)

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Σητείας

Κυβέρνηση: Φορτώνει τα… σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες, τη στιγμή που τους χρωστάει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ADMHE
BUSINESS

Νέο Επιχειρησιακό Κέντρο ΑΔΜΗΕ στο Κρυονέρι ενσωματώνει βιώσιμη αρχιτεκτονική, τεχνολογίες και έξυπνα δίκτυα

mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Σήμερα η «μητέρα των μαχών» για την εξωτερική πολιτική

polyplast
BUSINESS

POLYPLAST: Η νέα γενιά αναλαμβάνει ρόλο, σηματοδοτώντας αλλαγή και συνέχεια στη διοίκηση της εταιρείας

sougias_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 12χρονος απείλησε συμμαθητή του μέσα στο σχολείο με σουγιά – Για «μια πλάκα» έκανε λόγο ο ανήλικος (video)

ergazomenoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή φορολογική αναβάθμιση ή γραφειοκρατικό βάρος  – Οι επιχειρήσεις μπροστά σε αυστηρούς ελέγχους και νέες υποχρεώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 09:02
ADMHE
BUSINESS

Νέο Επιχειρησιακό Κέντρο ΑΔΜΗΕ στο Κρυονέρι ενσωματώνει βιώσιμη αρχιτεκτονική, τεχνολογίες και έξυπνα δίκτυα

mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Σήμερα η «μητέρα των μαχών» για την εξωτερική πολιτική

polyplast
BUSINESS

POLYPLAST: Η νέα γενιά αναλαμβάνει ρόλο, σηματοδοτώντας αλλαγή και συνέχεια στη διοίκηση της εταιρείας

1 / 3