Βόλος: 12χρονος απείλησε συμμαθητή του μέσα στο σχολείο με σουγιά – Για «μια πλάκα» έκανε λόγο ο ανήλικος (video)

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/10) σε σχολείο του Βόλου, όταν ένας 12χρονος μαθητής της Α΄ Γυμνασίου φέρεται να απείλησε συμμαθητή του με σουγιά ζητώντας του χρήματα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, όταν ο ανήλικος πλησίασε το θύμα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, τον απείλησε με μαχαίρι μήκους περίπου πέντε εκατοστών.

Ο συμμαθητής του αντέδρασε ψύχραιμα, ενημέρωσε αμέσως τον διευθυντή, ο οποίος κάλεσε τον 12χρονο στο γραφείο του, του πήρε τον σουγιά και ειδοποίησε την αστυνομία.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου συνέλαβαν τον ανήλικο και ειδοποίησαν τη μητέρα του.

Ο μαθητής υποστήριξε πως όλο το περιστατικό ήταν «μια πλάκα» και ότι είχε αγοράσει τον σουγιά μαζί με φίλους του.

Η Εισαγγελέας Ανηλίκων άσκησε δίωξη για απόπειρα ληστείας σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 12χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ αφέθηκε ελεύθερος λόγω ηλικίας. Δεν ασκήθηκε δίωξη εις βάρος της μητέρας του, η οποία φέρεται να ήταν συντετριμμένη από τις πράξεις του παιδιού της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα στον Βόλο. Οι αρχές εξετάζουν την επιβολή αναμορφωτικών μέτρων και παρακολούθησης από κοινωνικό λειτουργό.

