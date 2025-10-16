search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 14:13
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16.10.2025 12:19

Βουλή: Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική (Live)

16.10.2025 12:19
Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική.

Ήδη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε με σθένος τις επιλογές της κυβέρνησης για την εξωτερική πολιτική, ειδικά για την προσέγγιση των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, ενώ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά των «ψευτοπατριωτών του καναπέ».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κουρμέντζα κατά Σημανδράκου – Τυχεροπούλου – Για «σιωπή και υπεκφυγές» μιλά η αντιπολίτευση

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Τι συζήτησαν

«Βόμβες» Καραμανλή για θεσμική και πολιτική κρίση εάν δεν υπάρξει αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών – Θερμός εναγκαλισμός με Σαμαρά

koutsoubas_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Κουτσούμπας: Ο διάλογος με την Τουρκία είναι ναρκοθετημένος

shutdown-1
ΚΟΣΜΟΣ

Προσωρινό «μπλόκο» δικαστή στις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω shutdown

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

Η συγκλονιστική «Ράβδος» επιστρέφει στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής

Τσαβούσοβλου: Θα «εξοντωθούν» οι Κούρδοι μαχητές που θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στη Συρία - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έτοιμες να αναλάβουν δράση στη Γάζα, δηλώνουν πηγές του υπουργείου Άμυνας

trakter_bloko_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κεραυνοί» από αγροτοσυνδικαλιστή – Μιλά για συγκάλυψη των παράνομων επιδοτήσεων

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

1 / 3