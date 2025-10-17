ΕΡΤ: Παρούσα στη Σύνοδο Mediterranean Leadership και το σημαντικό συνέδριο Mediterranean Dialogues

Το διεθνές αποτύπωμα και την εξωστρέφεια της ΕΡΤ υπογράμμισε η παρουσία της στη Νάπολη της Ιταλίας, με την συμμετοχή της, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, στη Σύνοδο της EBU Mediterranean Leadership, και στο κορυφαίο συνέδριο για τη Μεσόγειο MED – Mediterranean Dialogues, που διοργανώνεται από το υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας και το Ιταλικό Ινστιτούτο Διεθνών Πολιτικών Μελετών.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στον χαιρετισμό του στη Σύνοδο της EBU, υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας προκειμένου οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κοινού. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δύο τομείς που η ΕΡΤ φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει: την τεχνητή νοημοσύνη και τις συμπαραγωγές.

«Στην ΕΡΤ πιστεύουμε ότι μέσω της συνεργασίας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα ευαίσθητα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των οργανισμών μας από πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που μας προσφέρει» δήλωσε.

Αναφορικά με τις συμπαραγωγές, παρατήρησε ότι διαμορφώνεται μια νέα τάση κατά την οποία η γλώσσα δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο στην παγκόσμια τηλεοπτική παραγωγή. «Ως εκ τούτου», τόνισε «υπάρχει μια ευκαιρία να προχωρήσουμε σε περιφερειακές συμπαραγωγές, ώστε να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά των χωρών και της περιοχής μας».

Η ΕΡΤ έδωσε δυναμικό παρών και στο συνέδριο MED – Mediterranean Dialogues, με τον πρόεδρο της να συντονίζει τη συζήτηση με θέμα «The geopolitics of cloud computing: Sovereignty and digital infrastructure in the Mediterranean».

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ μίλησε για την ανεξαρτησία των ψηφιακών υποδομών, εστιάζοντας στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, οι οποίοι λειτουργούν σε ένα πλαίσιο όπου συνδέονται η τεχνολογία και ο πολιτισμός, με την εμπιστοσύνη των πολιτών.

«Η ελεύθερη και ασφαλής πρόσβαση σε αξιόπιστη επιμόρφωση, ενημέρωση και ψυχαγωγία –μέσω πλατφορμών όπως το ERTNEWS, το ERTFLIX και το Αρχείο της ΕΡΤ– ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού και την πολιτιστική συνέχεια» επισήμανε ο Γιάννης Παπαδόπουλος και υπογράμμισε ότι «οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς συνεχίζουν να εξελίσσονται, υπηρετώντας τη Δημοκρατία, την καινοτομία και το δημόσιο συμφέρον».

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Αντονιο Βιλαφράνκα, αντιπρόεδρος Έρευνας στο Ινστιτούτο Διεθνών Πολιτικών Σπουδών-ISPI, ο Ολιβιέ Μπρανζέ, Διεθυντής του Τμήματος Διεθνών Υποθέσεων και Πολιτικής Ενημέρωσης στη Γενική Διευνση Δικτύων Επικοινωνιών, Περιεχομένου και Τεχνολογίας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ρομπέρτο Ματσίλι, Διευθυντής Πληροφορικής ΤΙΜ, ο Φαισαλ Αλοταϊμπι, σύμβουλος στρατηγικής στην Αρχή Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης της Σαουδικής Αραβίας (SDAIA), η Μέρισσα Κούρμα, ιδρύτρια και διευθύνων σύμβουλος της AMENA Strategies, μη μόνιμο μέλος του Baker Institute και ο Γιασιν Τζεμαγέλ, Διευθύνων Σύμβουλος στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας της Τυνησίας.

Στόχος του συνεδρίου MED – Mediterranean Dialogues είναι η διαμόρφωση μιας θετικής ατζέντας για τη Μεσόγειο, προσκαλώντας ηγέτες από κυβερνήσεις και εκπροσώπους εταιρειών, μέσων μαζικής ενημέρωσης, την κοινωνία των πολιτών, καθώς και από τον ακαδημαϊκό χώρο.

