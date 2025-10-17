Το ΠΑΣΟΚ στο κέντρο: Οι παρεμβάσεις Βενιζέλου και ο ρόλος της Διαμαντοπούλου

«Η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη» τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος δείχνοντας ότι η επόμενη μέρα θα φέρει τις πολιτικές δυνάμεις μπροστά στο ενδεχόμενο της ακυβερνησίας. Όπως μάλιστα σημείωσε δεν βλέπει κάποια προοπτική να αλλάξει κάτι μέχρι τις εκλογές.

Στο ΠΑΣΟΚ παρακολούθησαν όλοι την τοποθέτηση του πρώην Προέδρου του κόμματος με αρκετά στελέχη να υπογραμμίζουν ότι παρά το γεγονός πως ο ίδιος δεν έχει δείξει τέτοιο ενδιαφέρον, η παρουσία στη Βουλή θα άλλαζε τα δεδομένα. Ο ίδιος άλλωστε με τον δικό του τρόπο έκλεισε την σχετική συζήτηση υπογραμμίζοντας ότι δεν αποδεχθεί μείωση της δυνατότητας του να παρεμβαίνει.

Τα ποσοστά που οδηγούν το ΠΑΣΟΚ στην δεξαμενή του κέντρου

Σε κάθε περίπτωση αυτό το πολιτικό τοπίο έχει γίνει αντιληπτό στην Χαριλάου Τρικούπη που ο σχεδιασμός περνά μέσα από την ενδυνάμωση του κόμματος αντλώντας από την μεγάλη δεξαμενή του κέντρου.

Εδώ και αρκετό καιρό δίνεται έμφαση από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στις 12 μονάδες που έχασε η ΝΔ από τις εθνικές μέχρι τις ευρωεκλογές και προέρχονταν κυρίως από απώλειες της στο κέντρο που άγγιξαν το 12% με 13% των κεντρώων ψηφοφόρων της. Στις αναλύσεις τους κυριαρχεί το 30,9% που έλαβε το ΠΑΣΟΚ ως επιλογή των κεντρώων ψηφοφόρων έναντι του 21,5% που πήρε η ΝΔ και του 8,6% του ΣΥΡΙΖΑ. Το στοιχείο αυτό αποτελεί σταθερό παράγοντα για την δημιουργία των γραμμών άμυνας τόσο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα που εκτιμούν ότι δεν μπορεί να προσεγγίσει το συγκεκριμένο κοινό όσο και να προωθείται το rebranding του.

Στόχος γίνεται να κερδηθεί η δεξαμενή του κέντρου από την κυβέρνηση και να κοπεί πλήρως η πρόσβαση Τσίπρα σε αυτό. Αν οι μετρήσεις ξεκινήσουν να δείχνουν επιτυχία του σχεδίου τότε εκτιμούν στην Χαριλάου Τρικούπη ότι θα αλλάξουν τα δημοσκοπικά δεδομένα και θα κινηθεί η «βελόνα». Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης το πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων (1/4) που επέλεξε να κάτσει στον καναπέ στις κάλπες των ευρωεκλογών.

Σημείο αναφοράς οι παρεμβάσεις Βενιζέλου – Ο ρόλος της Διαμαντοπούλου

Με την έμφαση στο κέντρο οι παρεμβάσεις Βενιζέλου γίνονται σημείο αναφοράς στην Χαριλάου Τρικούπη, τόσο για τους θεσμούς όσο και για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Πρόσωπο κλειδί στην στρατηγική κατεύθυνση προς την δεξαμενή του κέντρου είναι η Άννα Διαμαντοπούλου για την οποία επίσης έχουν γίνει άτυπες συζητήσεις μεταξύ στελεχών της ηγετικής ομάδας για το Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Στοίχημα το κλείσιμο κάθε μετώπου στο κόμμα

Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να κλείσει όλα τα μέτωπα και παρά τις πρόσφατες αρρυθμίες να ανεβάσει στον απόλυτο βαθμό την συσπείρωση του κόμματος. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο άλλωστε συμπεριλήφθηκαν στην ΚΟΕΣ ακόμα και τα στελέχη που του άσκησαν την πιο σκληρή κριτική όπως οι Χάρης Καστανίδης και Φίλιππος Σαχινίδης που συμμετέχουν στην Επιτροπή προγράμματος.

Το σχέδιο ενός νέου «Ελσίνκι» για την εξωτερική πολιτική

Σε κάθε κοινοβουλευτική μάχη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιδιώκει να δημιουργούνται συνθήκες διπόλου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι που έπραξε και εχθές ξεδιπλώνοντας ένα ολόκληρο πεδίο κριτικής στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική. Ένα σχέδιο που θα μιλά για νέο «Ελσίνκι» και θα συνδέει όπως η τότε στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα αναδεικνύεται σε κάθε συζήτηση για την εξωτερική πολιτική από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

