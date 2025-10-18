search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 20:21
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

18.10.2025 18:44

Χρυσικού για την απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: «Ήταν πολλά περισσότερα από σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη»

18.10.2025 18:44
alexandra_nikolaidou

Για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου από καρκίνο, τη συνεργασία της με πρωταγωνίστρια που είχε τη φήμη ότι ήταν δύσκολη και τη δικαστική της διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη μίλησε η Δώρα Χρυσικού.

«Κάθε φορά που πεθαίνει ένας άνθρωπος από αυτήν τη νόσο, για εμένα είναι σαν με περνάει ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό έχει κάνει η προσωπική εμπλοκή με τον καρκίνο. Από εκεί που ήταν μια πληροφορία, τώρα είναι κομμάτι της ζωής μου, του χάρτη μου», εξήγησε η ηθοποιός στην εκπομπή «Weekend Live».

«Αυτό που μου έκανε εντύπωση στα media είναι ότι αυτή η γυναίκα παρουσιάστηκε ως σύντροφος κάποιου. Ήταν μια γυναίκα και πολλά περισσότερα από σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη. Ήταν κόρη κάποιων ανθρώπων, φίλη, εργαζόμενη κι είχε πολύ περισσότερες ταυτότητες από το να είναι η σύντροφος ενός γνωστού ποδοσφαιριστή», επισήμανε.

«Υπήρχε φήμη για πρωταγωνίστρια ότι είναι πολύ δύσκολη κι όταν εγώ δούλεψα στο θέατρο μαζί της ήμουν τρομοκρατημένη. Ήρθαμε τόσο κοντά, αγαπηθήκαμε πολύ και με στήριξε πολύ. Μπορεί με άλλη συνάδελφο να μην το έκανε. Δεν μπορώ να δεχτώ την κακοποίηση», είπε η ηθοποιός.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη δικαστική διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη, εξηγώντας πόσο επώδυνη υπήρξε αυτή εμπειρία.

