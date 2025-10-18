search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 18:07
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2025 15:48

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές ανά περιοχή σε όλη την Ελλάδα

18.10.2025 15:48
petrelaio-new

Χαμηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι για το πετρέλαιο θέρμανσης και τη βενζίνη διαμορφώνονται μέχρι στιγμής στην αγορά, στην έναρξη της χειμερινής περιόδου. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται κοντά στα περυσινά επίπεδα αλλά με ανοδικές τάσεις σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις από το Χρηματιστήριο Ενέργειας τον Οκτώβριο.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη σε τιμές που ξεκινούν από 1,09 ευρώ το λίτρο για παραγγελίες στα μεγάλα αστικά κέντρα, έναντι 1,18-1,19 ευρώ το λίτρο που ήταν πέρυσι στην έναρξη της περιόδου θέρμανσης πανελλαδικά και 1,16-1,17 στην Αττική. Οι τιμές κλιμακώνονται προς τα πάνω για μικρές παραγγελίες καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές. Από την άλλη, αρκετές εταιρείες κάνουν προσφορές με άτοκες δόσεις ή εκπτώσεις για αγορά με πιστωτική κάρτα.

Συγκρατημένες είναι έως τώρα και οι παραγγελίες πετρελαίου από τους καταναλωτές, λόγω καιρού ή / και προσδοκιών για υποχώρηση των διεθνών τιμών που θα μετακυλισθεί στις τιμές καταναλωτή. Η τελευταία μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) επισημαίνει ταχεία αύξηση της προσφοράς και λιγότερο της ζήτησης, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για υποχώρηση των τιμών. Ωστόσο η προοπτική επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία και η μειωμένη διαθεσιμότητα διυλιστηρίων σύμφωνα με τον ΙΕΑ μπορεί να κρατήσει τις τιμές.

Θετική είναι εικόνα και από τα καύσιμα κίνησης όπου οι τιμές διαμορφώνονται επίσης σε χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις αρχές Οκτωβρίου ήταν 1,744 ευρώ ανά λίτρο από 1,778 ευρώ πέρυσι και του ντίζελ κίνησης 1,538 ευρώ φέτος από 1,547 ευρώ πέρυσι.

Για το ρεύμα η μέση τιμή καταναλωτή με φόρους το Σεπτέμβριο ήταν 22,96 σεντς ανά κιλοβατώρα (κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 25,43 σεντς (στοιχεία από την μηνιαία έρευνα VaasaETT). Τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι η τιμή ήταν 23,02 σεντς.

Οι τιμές στο Χρηματιστήριο ενέργειας κατά το πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου κινήθηκαν ανοδικά, στα 130,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 92,77 ευρώ που ήταν η μέση τιμή το Σεπτέμβριο. Αν δεν αλλάξει η εικόνα έως το τέλος του μήνα είναι πιθανό να ακολουθήσουν ανατιμήσεις και στα τιμολόγια λιανικής, από τις οποίες πάντως προστατεύονται όσοι έχουν επιλέξει σταθερά τιμολόγια, πολλά από τα οποία είναι φθηνότερα ακόμα και από τις τιμές χονδρικής που διαμορφώνονται στο χρηματιστήριο.

Διαβάστε επίσης:

Ψηφιακός “μεγάλος αδελφός” για την αγορά στο πετρέλαιο θέρμανσης: Πρόστιμα μέχρι 15.000 ευρώ για να σταματήσουν οι απάτες

Ψηφιακή φορολογική αναβάθμιση ή γραφειοκρατικό βάρος  – Οι επιχειρήσεις μπροστά σε αυστηρούς ελέγχους και νέες υποχρεώσεις

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για φοροδιαφυγή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
attiki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Συνελήφθη οδηγός χωρίς δίπλωμα – Του είχε αφαιρεθεί πριν λίγες μέρες

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Εθνική πολιτική, στην εποχή της μεγάλης ρευστότητας

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ για Γάζα: «Έχουμε τεράστιο έργο μπροστά μας» – «Έχει μετατραπεί σε έρημο τοπίο»

tzakri_kasselakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μύλος με συνομιλία Κασσελάκη – Τζάκρη που διέρρευσε στο διαδίκτυο – Τι λέει η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Super League – Βρέθηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια και κράνη στο γηπέδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

tsakk
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» - Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 18:05
attiki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Συνελήφθη οδηγός χωρίς δίπλωμα – Του είχε αφαιρεθεί πριν λίγες μέρες

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Εθνική πολιτική, στην εποχή της μεγάλης ρευστότητας

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ για Γάζα: «Έχουμε τεράστιο έργο μπροστά μας» – «Έχει μετατραπεί σε έρημο τοπίο»

1 / 3