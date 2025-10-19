Ιωάννινα: Νεκρός 62χρονος κατά τη διάρκεια εκδρομής

Ένας άνδρας πέθανε κατά τη διάρκεια εκδρομής στο Συρράκο Ιωαννίνων. Σύμφωνα με το epiruspost.gr., ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε σε Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, ωστόσο δεν πρόλαβαν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο 62χρονος καταγόταν από την Εύβοια και ο θάνατός του σε μία ημερήσια εκδρομή έχει συγκλονίσει την παρέα του και την οικογένειά του. Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την νεκροψία – νεκροτομή.

