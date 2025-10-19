Ιωάννινα: Νεκρός 62χρονος κατά τη διάρκεια εκδρομής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας άνδρας πέθανε κατά τη διάρκεια εκδρομής στο Συρράκο Ιωαννίνων. Σύμφωνα με το epiruspost.gr., ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε σε Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, ωστόσο δεν πρόλαβαν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Ο 62χρονος καταγόταν από την Εύβοια και ο θάνατός του σε μία ημερήσια εκδρομή έχει συγκλονίσει την παρέα του και την οικογένειά του. Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την νεκροψία – νεκροτομή.
