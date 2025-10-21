Αυξημένη η κίνηση στα αεροδρόμια ενόψει της 28ης Οκτωβρίου – Στοκχόλμη, Λάρνακα και Σητεία στους κορυφαίους προορισμούς

Με την αργία της 28ης Οκτωβρίου να πλησιάζει, η κινητικότητα στα ελληνικά αεροδρόμια θυμίζει καλοκαιρινές ημέρες. Η AEGEAN καταγράφει υψηλά ποσοστά κρατήσεων τόσο για το εξωτερικό όσο και για το εσωτερικό, με τους Έλληνες να αξιοποιούν το τετραήμερο για σύντομες αποδράσεις.

Από την Αθήνα, οι πιο δημοφιλείς διεθνείς προορισμοί είναι η Στοκχόλμη, η Πράγα, το Μαρόκο, το Εδιμβούργο και το Μπιλμπάο, ενώ από τη Θεσσαλονίκη οι ταξιδιώτες προτιμούν κυρίως Λάρνακα, Βρυξέλλες, Παρίσι, Βαρκελώνη και Φρανκφούρτη. Οι πτήσεις προς αυτούς τους προορισμούς εμφανίζουν πληρότητα που αγγίζει το 95% στην Αθήνα και το 93% στη Θεσσαλονίκη, με την έντονη αναχώρηση να σημειώνεται στις 24 και 25 Οκτωβρίου και την επιστροφή να κορυφώνεται ακριβώς την ημέρα της αργίας.

Από τη βάση της Αθήνας Από τη βάση της Θεσσαλονίκης Στοκχόλμη Λάρνακα Πράγα Βρυξέλλες Μαρόκο Παρίσι Εδιμβούργο Βαρκελώνη Μπιλμπάο Φρανκφούρτη

Σημαντική τάση των τελευταίων χρόνων συνεχίζεται: οι Έλληνες ταξιδιώτες στρέφονται σε λιγότερο γνωστούς ή νέους προορισμούς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Μπιλμπάο, που φαίνεται να κερδίζει έδαφος στην προτίμηση των ταξιδιωτών.

Στο εσωτερικό, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί από την Αθήνα είναι η Σητεία, η Αλεξανδρούπολη, η Ρόδος, το Ηράκλειο και η Θεσσαλονίκη, ενώ από τη Θεσσαλονίκη ξεχωρίζουν η Κως, τα Χανιά, το Ηράκλειο, η Ρόδος και η Μυτιλήνη. Οι πτήσεις εμφανίζουν υψηλή πληρότητα: στην Αθήνα ξεπερνά το 85% στις αναχωρήσεις και αγγίζει το 90% στις επιστροφές, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι πτήσεις της 24ης Οκτωβρίου είναι ήδη κατά 95% γεμάτες, με την επιστροφή να προβλέπεται πλήρης κατά 95% και πλέον.

Από τη βάση της Αθήνας Από τη βάση της Θεσσαλονίκης Σητεία Κως Αλεξανδρούπολη Χανιά Ρόδος Ηράκλειο Ηράκλειο Ρόδος Θεσσαλονίκη Μυτιλήνη

Παρά την έντονη ζήτηση, υπάρχουν ακόμη ευκαιρίες για ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής. Στο εξωτερικό, διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν σε προορισμούς όπως η Σμύρνη, η Μάλτα, η Ρίγα και το Ζάγκρεμπ, ενώ οι νέες προσθήκες στο δίκτυο της AEGEAN, Λούξορ και Σαρμ Ελ Σέιχ, προσφέρουν επίσης επιλογές. Στο εσωτερικό, η Μυτιλήνη, η Χίος και η Κως εξακολουθούν να προσφέρουν διαθεσιμότητα για όσους αποφασίσουν τελευταία στιγμή να ταξιδέψουν.

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: οι Έλληνες ταξιδιώτες αξιοποιούν πλήρως την αργία της 28ης Οκτωβρίου, με πληρότητες που φτάνουν σε επίπεδα αιχμής, ενώ η προτίμηση σε νέα και λιγότερο «κλασικά» μέρη δείχνει ότι το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον συνεχώς εξελίσσεται. Οι σύντομες αποδράσεις δείχνουν να έχουν γίνει πλέον σταθερό κομμάτι του ελληνικού lifestyle, τόσο για το εξωτερικό όσο και για το εσωτερικό.

